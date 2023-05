Primavera 1, programma e dirette tv partite della 33° giornata 2022/2023

La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, il trentatreesimo, in programma il 21 e 22 maggio 2023: ecco dove vedere le partite

MILANO – La Lega Serie A ha diffuso le informazioni sul programma della trentatreesima giornata del Campionato Primavera 1 che si svolgerà il 21 e 22 maggio 2023. Il programma si aprirà domenica mattina alle ore 11 con Cagliari-Hellas Verona, match trasmesso su Diretta Solocalcio o sull’APP di SportItalia e sito ufficiali che trasmettono tutti gli incontri in streaming. Stesso orario per Inter-Cesena disponibile su Diretta Tv al canale 60 del digitale terrestre. Alle ore 13 altri due incontri con Bologna-Torino in onda su Diretta Solocalcio mentre Udinese-Roma sul canale 60 del DTT. Alle ore 15 in campo Empoli-Napoli in diretta su Diretta Solocalcio. Lunedì si gioca alle 14.30 Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Frosinone. Primo incontro visibile su Diretta Tv al 60 del digitale terrestre e secondo su Solocalcio. Stesso discorso alle 16.30 per Juventus-Milan e Leccec-Atalanta.

PROGRAMMA DELLA 33^ GIORNATA 2022/2023

Domenica 21 maggio

11.00

Cagliari-Hellas Verona (Stadietto Campo 1 di Assemini)

Inter-Cesena (Konami Training Center di Milano)

13.00

Bologna-Torino (Campo Tecnico Galli di Casteldebole)

Udinese-Roma (Comunale Amm. D. Simonetti di Gemona del Friuli) **

15.00

Empoli-Napoli (Campo Sportivo Petroio di Vinci)

Lunedì 22 maggio

14.30

Sampdoria-Fiorentina (3 Campanili di Bogliasco)

Sassuolo-Frosinone (Stadio Ricci di Sassuolo)

16.30

Juventus-Milan (Juventus Training Center di Vinovo)

Lecce-Atalanta (Comunale di San Pietro in Lama) +

*: ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Competizione

**: ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Competizione

CLASSIFICA DOPO LA 32° GIORNATA

Lecce 63

Torino 59

Fiorentina 57

Sassuolo 53

Juventus 53

Roma 52

Inter 49

Frosinone 47

Empoli 46

Bologna 45

Sampdoria 44

Milan 44

Hellas Verona 42

Cagliari 40

Atalanta 38

Napoli 32

Udinese 19

Cesena 11