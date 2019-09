Primavera, decisioni del giudice sportivo dopo il 1° turno Tim Cup

Tre giornate di squalifica per Cerbara della Lazio, Pace del Trapani e Yayi Mpie della Sampdoria. Una giornata per Caradonna, Felippe Nascimento, Kryeziu e Zennaro

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. Venezia ha schierato in campo il calciatore FLORA PIMENTA Alexandre, nato il 2 marzo 1999, in violazione del Regolamento Primavera Tim Cup 2019/2020 (C.U. n. 10 del 31/7/2019) che, all’art. 8 (Partecipazione dei calciatori), dispone che possono partecipare al torneo i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2001 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nonché, in ciascuna gara, cinque calciatori fuori quota nati nel 2000; visto l’art. 10 comma 6 C.G.S; delibera di infliggere:

a) alla Soc. Venezia la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Ascoli con il punteggio di 3-0;

b) al Dirigente accompagnatore ufficiale MASI Alberto (Soc. Venezia) l’ammonizione;

c) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CERBARA Alessandro (Lazio): per avere, al 45° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con un pugno al petto.

PACE Giovanni (Trapani): per avere, al 45° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con un pugno alla spalla.

YAYI MPIE Jamie (Sampdoria): per avere, al 43° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio al ginocchio un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARADONNA Lorenzo (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FELIPPE NASCIMENTO Lucas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KRYEZIU Altin (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZENNARO Mattia (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CUELLAR MENDOZA Jaume Albert (Spal)

MERLETTI Tommaso (Milan)

MOLLA Marco (Bologna)

ROSA Sebastiano (Cittadella)

SMAJLAJ Nikolas (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AGBUGUI Darrel Emoshogu (Hellas Verona)

ALAGNA Manuel (Ascoli)

ALESSANDRETTI Giovanni (Ascoli)

BELARDINELLI Luca (Empoli)

BOCCIA Aniello (Juve Stabia)

CAMPANILE Pasquale (Juve Stabia)

CANOVI Davide (Sampdoria)

CASANOVA Alessandro (Sampdoria)

COLISTRA Andrea (Ascoli)

CONTI Niccolo (Spezia)

CORRADINI Giovanni (Perugia)

COSTANZO Davide (Napoli)

DA CUNHA ROBERTO Vasco (Genoa)

DEVERLAN VICENTE Marcello (Livorno)

DI BENEDETTO Rocco (Pisa)

DUMBRAVANU Daniel (Genoa)

FRADELLA Antonino (Empoli)

FRANCO Damiano (Lazio)

GHISOLFI Matteo (Cremonese)

GIUSTINI Leonardo (Perugia)

KAZIEWICZ Cesar Basile (Lazio)

LIPARI Mirco (Empoli)

LISBOA DA SILVA Tiago (Genoa)

MARAZZI Lorenzo (Brescia)

MIDOLO Giovanni (Sassuolo)

MOLINARI Giacomo (Trapani)

PALLECCHI Matteo (Livorno)

PASQUALINO Alessandro (Spal)

PISCOPO Simone Maria (Cosenza)

POLITI Luca (Lecce)

POTOP Simone (Milan)

RUSSOTTO Alessandro (Spezia)

SAKHO Mouhamadou (Empoli)

SALA Alessandro (Milan)

SCORZA Christian (Ascoli)

SENESE Alberto (Napoli)

SERNIA Michele (Cosenza)

STALLA Nicolo (Venezia)

STANGA Luca (Milan)

TEYOU TAMO Franck Freddy (Spal)

TORCOLACCI Tommaso (Perugia)

TRECCANI Lorenzo (Brescia)

TROTTA Enrico Marco (Crotone)

TURRA Mattia (Hellas Verona)

UTIEYIN OGBEIFO Fabour Uyi (Parma)

VITALE Leopoldo (Benevento)

VIVOLI Niccolo (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BIANCHI Flavio Junior (Genoa)

CICCARELLI Diego (Spezia)

FARINELLI Nicola (Bologna)

GASCO Giacomo (Genoa)

GHION Lorenzo (Cittadella)

MARESCA Raffaele (Cosenza)

MATTEUCCI Emanuele (Empoli)

PINHO MATOS Ricardo Manuel (Ascoli)

b) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

BUSCE Antonio (Empoli)

CANNARSA Jury (Livorno)

CHIAPPINO Luca (Genoa):

CORRENT Nicola (Hellas Verona):

C) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

PIUZZI Roberto (Hellas Verona):