I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 6° giornata di Serie A e alla 6° giornata di Serie B

Sabato 28 settembre tre anticipi della terza giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. Dopo Pescara – Crotone, si giochi la sesta giornata del campionato di Serie B si gioca tutta d’un fiato per far spazio al turno infrasettimanale di martedì prossimo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Juventus – Spal 1 (ore 15)

Gara di apertura della sesta giornata del campionato di Serie A. La Juventus, dopo la vittoria conquistata a fatica sul campo del Brescia, ospita la Spal, che nel turno infrasettimanale è stata travolta in casa dal Lecce e ora si trova in ultima posizione con 3 punti, a pari merito con la Sampdoria.

Sampdoria – Inter 2 (ore 18)

Anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati, che dopo la sconfitta con la Fiorentina sono ultimi con 3 punti a pari merito con la Fiorentina, ricevono a Marassi la capolista Inter, ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Sassuolo – Atalanta over 2,5 (ore 20.45)

Anticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Atalanta. I neroverdi provengono dalla sconfitta rimediata nel derby emiliano contro il Parma e sono undicesimi con 6 punti; gli orobici sono terzi con quattro lunghezze in più e reduci dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma.

Frosinone – Cosenza 1 (ore 15)

Incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Perugia e in classifica ha quattro punti. Due lunghezze in meno per il Cosenza, che nei minuti di recupero ha avuto la meglio conto lo Juve Stabia.

Venezia – Pisa 1 (ore 15)

Match valido per la sesta giornata del campionato cadetto. Il Venezia è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Entella e in classifica è undiceimo con 7 punti. Una lunghezza in più per il Pisa, che proviene dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli.

Empoli – Perugia 1 (ore 18)

Match valido per la sesta giornata del campionato cadetto. L’Empoli proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Pisa, il Perugia da quella casalinga contro il Frosinone. Entambe le squadre sono secondo con 11 punti, a pari merito con il Benevento e a -1 dalla capolista Ascoli.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 settembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 283 euro