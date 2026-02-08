Pro Palazzolo-Pistoiese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pro Palazzolo-Pistoiese di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

PALAZZOLO SULL’OGLIO – Domenica 8 febbraio 2026, lo Stadio Comunale ospiterà la partita Pro Palazzolo-Pistoiese, sfida valida per la ventitreesima giornata del Girone D di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Pro Palazzolo e Pistoiese, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Pro Palazzolo, infatti, è al settimo posto grazie a 9 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, segno di un buon cammino. La Pistoiese, invece, si ritrova al terzo posto dopo 13 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce di questi dati, la Pistoiese sembra avere qualcosa in più rispetto al Pro Palazzolo, forte di una classifica migliore e di un rendimento più continuo, elementi che le consentono di partire con i favori del pronostico pur dovendo affrontare la gara in trasferta.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Pro Palazzolo, con 27 gol segnati e 23 subiti, presenta una differenza reti di 4. Allo stesso tempo, la pistoiese ha un record di 36 gol segnati e 15 subiti, con una differenza di 21. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che la Pistoiese dispone di un attacco più prolifico e, soprattutto, di una difesa più solida, fattori che spiegano il divario in classifica e confermano la maggiore continuità di rendimento della formazione ospite.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 3.25 per la vittoria del Pro Palazzolo, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Pistoiese è di 1.95, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno buone possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PRO PALAZZOLO-PISTOIESE]

PRO PALAZZOLO:. A disposizione:



PISTOIESE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Marco Tavassi della Sezione di Tivoli. Sarà coadiuvato da Riccardo Zebini proveniente da Rovigo e Flavius Costel Condrut appartenente alla sezione di Castelfranco Veneto. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PRO PALAZZOLO – Il tecnico Fresco dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Piombino tra i pali; Cerri, Palazzi, Allievi a completare il reparto arretrato; Mattioli, Ghidini, Pinardi, Verzelletti a metà campo; Ragazzoni e Capone in avanti. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA LA PISTOIESE – Il tecnico Lucarelli dovrebbe affidarsi al il 4-3-3: Giuliani tra i pali; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino a completare la retroguardia; Della Latta, Maldonado, Biagi a metà campo; Saporetti, Rizq, Russo in avanti. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

PRO PALAZZOLO (3-5-2): Piombino; Cerri, Palazzi, Allievi; Mattioli, Ghidini, Pinardi, Verzelletti; Ragazzoni, Capone. Allenatore: Didu

PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino; Della Latta, Maldonado, Biagi; Saporetti, Rizq, Russo. Allenatore: Lucarelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Pro Palazzolo e Pistoiese in televisione su Tvl (canale 14) e in streaming sul sito tvl.it, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.