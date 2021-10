Pro Sesto – Padova: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Pro Sesto – Padova del 20 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la decima giornata del girone A di Serie C

BUSTO ARSIZIO – Mercoledì 20 ottobre, alle ore 18 andrà in scena Pro Sesto – Padova, gara valida per la decima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Piacenza e in classifica sono ultimi, a pari merito con la Virtus Verona, con 6 punti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte: 4 gol fatti e 7 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Trento e sono primi a quota 22, a +4 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di tre partite vinte, una pareggiata e una persa; 9 reti realizzate e 7 incassate.

La cronaca diretta e tabellino

La presentazione del match

QUI PRO SESTO – Probabile mdulo 4-5-1 per la Pro Sesto con Del Frate in porta e difesa composta dalla coppia centrale Caverzasi-Pecorini e da Maldini e Mazzarani sulle fasce. In cabina di regia Gattoni con Brentan e Scapuzzi; sulle corsie Capelli e Marchesi. Unica Punta Capogna.

QUI PADOVA: Probabile modulo 4-3-3 per il Padova con Donnarumma in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Monaco-Valentini e ai lati da Gasbarro e Kirwan. A centrocampo Hraeich, Ronaldo e Jelenic. Tridente offensivo composto da Jelenic, Ceravolo e Bifulco.

Le probabili formazioni di Pro Sesto – Padova

PRO SESTO (4-5-1): Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Capelli, Brentan, Gattoni, Scapuzzi; Marchesi; Capogna. Allenatore: Banchieri.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Gasbarro, Monaco, Valentini, Kirwan, Hraeich, Ronaldo, Jelenic, Ceravolo, Bifulco. Allenatore: Pavanel.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Pro Sesto – Padova verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky (canale 259 digitale terrestre).