Le probabili formazioni della 3° giornata di Serie B 2022/2023

La 3° giornata del campionato di Serie B si gioca tra il 26 e 28 agosto. In primo piano Pisa – Genoa e Frosinone – Benevento

PISA – Il campionato di calcio di Serie B 2022/2023 é arrivato alla terza giornata, che si articola su tre giorni, dal 27 al 29 agosto. Si riarte con in testa , a punteggio pieno, a coppia formata da Cosenza e Frosinone; dietro tutte le altre. Si comincia sabato con tre anticipi. Tra questi la sfida tra la Spal e il neoretrocesso Cagliari: gli emiliani non hanno avuto un buon inizio e ora hanno u solo punto in cantiere mentre i sardi sono a quota 4. Il Modena riceve la Ternana mentre il Palermo ospita l’Ascoli. Domenica il Genoa fa visita al Pisa, a caccia di punti preziosi per proiettarsi verso la vetta della classifica: gara giocata nel ricordo di Gianluca Signorini. Il Venezia, partito molto al di sotto delle aspettative, é impegnato nel derby veneto. Impegni in trasferta per le prime della classe: il Frosinone gioca sul campo del Benevento, il Cosenza al Tardini contro il Parma. Il Perugia riceve il Bari, la Reggina il Sudtirol. Chiude il programma Como – Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITE DEL 26, 27 e 28 AGOSTO

Sabato 27 agosto

20.45

Modena – Ternana

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Gargiulo; Mosti; Diaw, Falcinelli. Allenatore: Tesser.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Ghiringhelli, Bogdan, Capuano, Martella; Palumbo, Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo; Pettinari, Donnarumma. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Palermo – Ascoli

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Accardi, Sala, Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori. Allenatore: Corini.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. Allenatore: Bucchi.

SPAL- Cagliari

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Murgia, Esposito, Zanellato; Maistro; La Mantia, Moncini. Allenatore: Venturato

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Deiola, Makoumbou, Rog; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Liverani

Domenica 28 agosto

20.45

Benevento – Frosinone

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Pastina, Glik, Foulon; Acampora, Viviani, Karic, Tello, La Gumina, Farias. Allenatore: Caserta.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Szyminski, Lucioni, Cotali; Boloca, Kone, Rohden; Garritano, Moro, Caso. Allenatore: Grosso.

Cittadella – Venezia

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Perticone, Antonucci, Frare, Vita, Donnarumma, Branca, Danzi, Cassandro, Asencio, Baldini. Allenatore: Gorini

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Zabala; Fiordilino, Busio, Tessmann; Pierini, Novakovich, Haps. Allenatore: Javorčić

Parma – Cosenza

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Coulibaly; Estevez, Juric; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. Allenatore: Pecchia

COSENZA (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Panico; Voca, Vallocchia, Florenzi; Brignola; Larrivey, D’Urso. Allenatore: Dionigi.

Perugia – Bari

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Angella, Curado; Casasola, Santoro, Vulic, Kouan, Lisi; Olivieri, Strizzolo. Allenatore: Castori

BARI (4-2-3-1): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maiello, Maita, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci. Allenatore: Mignani-

Pisa – Genoa

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Hermansson, De Vitis, Jureskin; Marin, Touré, Ionita; Cissè, Sibilli, Masucci. Allenatore: Maran.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Portanova, Badelj, Gudmundsson, Frendrup; Ekuban, Coda. Allenatore. Blessin.

Reggina – Südtirol

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Cicerelli; Canotto, Santander, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi; De Col, Vinetot, Curto, D’Orazio; Tait, Pompetti, Caviglia; Carretta, Odogwu, Rover. Allenatore: Greco.

Lunedì 29 Agosto 2022

20.45

Como – Brescia

COMO (4-4-2): Ghidotti, Vignali, Scaglia, Binks, Ioannou, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco, Cerri, Mancuso. Allenatore: Gattuso

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini, Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bisoli, Van de Looi, Ndoj, Bianchi, Moreo, Aye. Allenatore: Clotet