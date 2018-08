Pronostici del 10 agosto: campionati esteri in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata ai campionati inglese, belga, danese, olandese e francese

I pronostici di venerdì 10 agosto riguardano i campionati esteri, che, a poco a poco, stanno riprendendo tutti. Sono state scelte sei gare relative ai massimi campionati inglese, belga, danese e olandese e al campionato cadetto francese e siamo andate ad analizzarle nel dettaglio.

Manchester United-Leicester City 1X+under 2,5 (ore 21)

Prima giornata di Premier League con Manchester United-Leicester. Sulla carta largamente favorita la squadra di Mourinho.

Club Brugge-Kortrijk over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato belga. Il Club Brugge proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Mouscron e in classifica ha 6 punti. Cinque lunghezze in meno per il Kortrjik, che nel turno precedente ha conquistato il suo primo punto in casa dell’Antwerp.

Vendsyssel-Vejle goal (ore 19)

Incontro valevole per la quinta giornata del massimo campionato danese. Il Vendsyssel proviene dalla sconfitta rimediata in casa dall’Aalborg e in classifica ha 6 punti. Una lunghezza in meno per il Vejle, che nel turno precedente ha perso in casa dal Midtyjlland.

Zwolle-Heerenveen over 2,5 (ore 20)

Inizia anche il massimo campionato olandese. Di fronte Zwolle e Heerenveen, due squadre che nella passata stagione si sono classificate, rispettivamente, al nono e all’ottavo posto.

Us Orleans 45-Auxerre goal (ore 20)

Match valido per la quinta giornata del campionato cadetto francese. L’Orleans proviene dalla pesante sconfitta rimediata sul campo del Metz mentre l’Auxerre ha perso in casa dall’Ajaccio. Entrambe sono ancora ferme a quota zero.

Troyes-Beziers over 2,5 (ore 20)

Tra le partite in programma per la quinta giornata del campionato cadetto francese c’è anche Troyes-Beziers. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in casa dal Brest e in classifica hanno 3 punti. Stesse lunghezze per il Beziers, che nel turno precedente ha perso i casa dall’AC Ajaccio.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 9 agosto 2018

Manchester United-Leicester City 1X+under 2,5 (1,43)

Club Brugge-Kortrijk over 2,5 (1,45)

Vendsyssel-Vejle goal (1,62)

Zwolle-Heerenveen over 2,5 (1,62)

Us Orleans 45-Auxerre goal (1,75)

Troyes-Beziers over 2,5 (2,15)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 205 euro