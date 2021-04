I suggerimenti del giorno sono dedicati integralmente alla trentesima giornata del campionato di Serie A con sei partite in programma

Sabato 10 aprile si gioca la trentesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi si riferiscono a sei gare valide per questa competizione. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Inter – Bologna (ore 12.30)

La squadra di Conte viene dal successo casalingo contro il Sassuolo ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 71 punti, +11 sul Milan e +12 sulla Juventus. Dall’altra parte troviamo la squadra di Semplici che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa la terzultima posizione con 22 punti, -2 dal Torino che però ha una gara da recuperare.

Hellas Verona – Lazio (ore 15)

Gli scaligeri vengono dal successo esterno contro il Cagliari ed in classifica occupano l’ottavo posto solitario con 41 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra capitolina che è reduce dal successo casalingo contro lo Spezia ed in classifica occupa il sesto posto con 52 punti ed una gara da recuperare contro il Torino.

Juventus – Genoa (ore 15)

La Juventus viene dal successo casalingo contro il Napoli ed in classifica occupa la terza posizione con un solo punto di svantaggio sul Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di Ballardini che viene dal buon pari interno contro la Fiorentina ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 32 punti.

Sampdoria – Napoli (ore 15)

La Sampdoria viene dall‘ottimo pareggio esterno contro il Milan e in classifica occupa il decimo posto con 36 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gattuso che viene dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupa il quinto posto con 56 punti, -2 dalla zona Champions League.

Roma – Bologna (ore 18)

La Roma viene dall’ottimo successo contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League. In campionato, però, i capitolini sono reduci dal pari esterno contro il Sassuolo ed in classifica occupano la settima posizione con 51 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra emiliana che viene dalla sconfitta casalinga contro l’Inter ed in classifica occupa l’undicesimo posto con 34 punti.

Fiorentina – Atalanta (ore 20.45)

la squadra Viola che viene dal pari esterno contro il Genoa ed in classifica occupa il quattordicesimo posto, in coabitazione col Benevento, a quota 30 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra nerazzurra che viene dal successo casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la quarta posizione con 58 punti, -1 dalla Juventus e -2 dal Milan.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 aprile 2021

Inter-Cagliari 1 (1,25)

Verona-Lazio 2 (2,15)

Juventus-Genoa 1 (1,25)

Sampdoria-Napoli 2 (1.70)

Roma-Bologna 1 (1.73)

Fiorentina-Atalanta 2 (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 153 EURO