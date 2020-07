I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 11 luglio sono dedicati agli anticipi della 32° giornata di Serie A, alla Premier League e alla Liga spagnola

Sabato 11 luglio si giocano gli anticipi della 32° giornata del campionato di Serie A, la 35° giornata di Premier League e la 36° giornata di Liga spagnola. I pronostici riguardano complessivamente sei gare relative a detta competizione, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Lazio – Sassuolo 1 (ore 17.15)

Gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 2-1 in casa del Lecce e in classifica sono secondi con 68 punti, a sette lunghezze dalla capolista Juventus. Gli ospiti hanno vinto per 2-1 contro il Bologna e sono ottavi a quota 43.

Brescia – Roma 2 (ore 19.30)

Gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 3-1 sul campo del Torino e sono penultimi con 21 punti, A quota 51 la Roma, quinta e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Parma.

Juventus – Atalanta 1 (ore 21.45)

Gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 4-2 a San Siro contro il Milan e sono primi in classifica con 75 punti, a +8 dalla Lazio. A quota 66 l’Atalanta, terza e reduceda sei vittorie consecutive, ultima delle quali quella contro la Sampdoria.

Brighton – Manchester City 2 (ore 21)

Gara valida per la trentacinquesima giornata di Premier League. I padroni di casa provengono dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Liverpool e in classifica sono quindicesimi con 36 punti. A quota 69 il Manchester City, secondo e reduce dalla vittoria casalinga per 5-0 contro il Newcastle.

Valladolid – Barcellona 2 (ore 19.30)

Incontro valevole per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola. Il Valladlid proviene dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Valencia e in classifica é quattordicesimo con 39 punti. A quota 76 il Barcellona, secondo ad una lunghezza dalla capolista Real Madrid e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro l’Espanyol.

Atletico Madrid – Betis 1 (ore 22)

Match valido per la trentaseiesima giornata della Liga. L’Atletico Madrid proviene dal pareggio casalingo per 1-1 sul campo del Celta Vigo e in classifica é terzo con 63 punti. A qupta 41 il Betis, tredicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 contro l’Osasuna.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 luglio 2020

Lazio – Sassuolo 1 (1,50)

Brescia – Roma 2 (1,50)

Juventus – Atalanta 1 (1,03)

Brighton – Manchester City 2 (1,32)

Valladolid – Barcellona 2 (1,35)

Atletico Madrid – Betis 1 (1,42)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 586 euro