I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì sono dedicati alla finale 3°/4°posto della Coppa d’Africa e al ritorno del primo turno preliminare di Champions League

Mercoledì 17 luglio si disputano la finale della Coppa d’Africa e le gare di ritorno degli ottavi di finale delle qualificazioni alla fase a gironi della Champions League, che prenderanno il via a metà settembre. I pronostici di oggi riguardano cinque incontri relativi a queste competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Tunisia – Nigeria 2 (ore 21)

Finale 3°/4° posto della Coppa d’Africa. La Tunisia è stata eliminata in semifinale dal Senegal mentre la Nigeria è stata battuta dall’Algeria.

Qarabag – Partizan 1 (ore 19)

Gara valida per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League. Il Qarabag, formazione dell’Azerbaigian, sulla carta, non dovrebbe incontrare difficoltà per avere la meglio sugli albanesi del Partizani. All’andata è finita a reti inviolate.

Ludogorets – Ferencvaros 1 (ore 19.30)

Gara valida per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League. I campioni di Ungheria del Ferencvaros sfidano il Ludogorets, vincitori del massimo campionato bulgaro. All’andata hanno perso 2-1 ma ora hanno la possibilità di sfruttare il padrone campo.

Rosenborg : Linfield 2 (ore 19)

Incontro valevole per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League. I norvegesi del Rosenborg, sulla carta, partono nettamente favoriti contro i nord irlandesi del Linfield. La gara di andata si è chiusa sul risultato di 5-1 in loro favore.

Celtic – Sarajevo over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League. I bosniaci del Sarajevo affrontano gli scozzesi del Celtic Glaslow, che, sulla carta, partono favoriti e tra le squadre candidate a centrare la qualificazione alla fase a gironi e hanno già vinto la gara di andata col risultato di 3-0.

Cluj – Astana 1 (ore 20)

Match valido per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League. L’Astana, che ha chiuso al primo posto il campionato conclusosi da poco, parte favoriti nella sfida contro i rumeni del Cluj, allenati dall’ex Genoa Dan Petrescu. All’andata ha vinto 1-0.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 luglio 2019

Tunisia – Nigeria 2 (2,55)

Qarabag – Partizan 1 (1,25)

Ludogorets – Ferencvaros 1 (1,65)

Rosenborg : Linfield 2 (1,40)

Celtic – Sarajevo over 2,5 (1,45)

Cluj – Astana 1 (1,67)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 178 euro