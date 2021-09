I suggerimenti del giorno 18 settembre sono dedicati agli anticipi della quarta giornata di Serie A e di Serie B

Sabato 18 settembre si giocano gli anticipi della quarta giornata di Serie A e di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Genoa – Fiorentina 2 (ore 15)

Match valido per la quarta giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Ballardini che viene dal successo esterno contro il Cagliari ed in classifica occupa l’undicesima posizione, insieme a Torino, Venezia ed Empoli, con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Italiano che viene da due vittorie di fila contro Torino e Atalanta ed in classifica occupa la settima posizione, in coabitazione con la Lazio, a quota 6 punti.

Inter – Bologna 1 (ore 18)

Match valido per la quarta giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Inzaghi che viene dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid nella prima giornata di Champions League. In campionato, invece, l’Inter è reduce dal pareggio esterno contro la Sampdoria. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mihajlovic che viene dalla vittoria casalinga contro l’Hellas Verona. Entrambe le squadre occupano la quarta posizione in classifica, insieme all’Udinese, con 7 punti.

Salernitana – Atalanta 2 (ore 20.45)

Gara valida per la terza giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Castori che viene dalla sconfitta esterna contro il Torino ed in classifica occupa l’ultimo posto, insieme all’Hellas Verona, con 0 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gasperini che è reduce dal pari esterno contro il Villarreal nella prima giornata di Champions League. In campionato, invece, la Dea viene dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina ed in classifica occupa la nona posizione, insieme al Sassuolo, con 4 punti.

Monza – Ternana 1 (ore 14)

Gara valida per la quarta giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la SPAL e in classifica hanno 5 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro la Ternana e sono ancora a quote zero; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte e perso tre.

Reggina – SPAL 1 (ore 14)

Incontro valevole per la quarta giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Crotone e in classifica hanno 5 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Monza e sono a quote 4; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due.

Cittadella – Pordenone 1 (ore 18.30)

Incontro valevole per la quarta giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Cremonese e in classifica hanno 6 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Parma e sono a quote 4; nelle ultime cinque gare hanno perso cinque volte.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 settembre 2021

Genoa – Fiorentina 2 (2.25)

Inter – Bologna 1 (1.38)

Salernitana – Atalanta 2 (1.30)

Monza – Ternana 1 (1.80)

Reggina – SPAL 1 (2.45)

Cittadella – Pordenone 1 (2.10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 374 EURO