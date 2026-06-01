Pronostici del 2 giugno 2026: amichevoli internazionali in primo piano

Pronostici di Martedì 2 giugno 2026 sono dedicati interamente alle amichevoli internazionali in vista dei Mondiali

Martedì 2 giugno si giocano alcune amichevoli internazionali. .I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

Colombia-Costa Rica 1 (ore 01.00)

La sfida tra Colombia e Costa Rica apre la giornata con un classico confronto tutto americano. La Colombia, forte di un ranking FIFA superiore e di individualità di livello internazionale, utilizza l’amichevole per consolidare ritmo e automatismi offensivi. La Costa Rica, tradizionalmente solida e organizzata, rappresenta un test ideale per misurare la tenuta difensiva e la capacità di reggere l’intensità sudamericana. Un match utile a entrambe per preparare i prossimi impegni ufficiali.

Canada – Uzbekistan 1 (ore 03:00)

Al Commonwealth Stadium di Edmonton, il Canada inaugura il primo dei due test pre‑torneo in vista del Mondiale 2026, che il Paese ospiterà insieme a Stati Uniti e Messico. Con stelle come Alphonso Davies e Jonathan David, i canadesi cercano continuità e brillantezza offensiva. L’Uzbekistan, alla sua storica prima qualificazione alla Coppa del Mondo, affronta la gara con entusiasmo e mentalità propositiva, trasformando l’amichevole in un banco di prova di grande valore tecnico.

Croazia – Belgio 2 (ore 18:00)

Allo Stadion HNK Rijeka di Fiume, Croazia e Belgio danno vita al big match europeo della giornata. I croati si affidano all’esperienza di Luka Modrić e alla solidità difensiva guidata da Joško Gvardiol. Il Belgio risponde con un reparto offensivo tra i più prolifici del continente, capace di segnare almeno quattro gol in sei delle ultime nove partite. Una sfida ad altissimo livello, che promette ritmo, qualità e spettacolo.

Georgia – Romania 1 (ore 18:00)

Al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi, Georgia e Romania si affrontano in un’amichevole utile per testare nuovi profili e ampliare le rotazioni. La Georgia cerca riscatto dopo il pareggio con Israele e punta a ritrovare brillantezza offensiva. La Romania, invece, lavora sulla stabilità difensiva e sulla crescita dei giovani, sfruttando il match come tappa fondamentale verso i prossimi appuntamenti internazionali.

Marocco – Madagascar 1 (ore 19:00)

Il confronto africano tra Marocco e Madagascar mette di fronte una superpotenza del continente e una nazionale in crescita. Il Marocco, stabilmente nella top 10 del ranking FIFA e reduce da una qualificazione mondiale impeccabile, parte favorito e punta a confermare la propria superiorità tecnica. Per il Madagascar, numero 104 del ranking, la gara rappresenta una vetrina di prestigio per misurarsi contro una delle squadre più forti dell’Africa.

Galles – Ghana 1 (ore 20:45)

Nella cornice del Cardiff City Stadium, Galles e Ghana chiudono la giornata con un’amichevole dal grande fascino. I gallesi cercano una vittoria davanti al proprio pubblico per invertire la tendenza negativa delle ultime uscite casalinghe. Il Ghana, squadra fisica e rapidissima nelle transizioni, sfrutta il test per valutare la solidità del centrocampo contro un avversario dal tipico stile britannico, fatto di intensità e duelli.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 giugno 2026