I suggerimenti del giorno 20 dicembre sono dedicati ai posticipi di Serie B e Liga e al campionato cadetto olandese

Il 20 dicembre si gioca la gara di chiusura della diciottesima giornata di Serie B, Lecce – Vicenza. Posticipo anche in Liga ma si gioca anche nel campionato cadetto olandese. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 159 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Lecce – Vicenza 1 (ore 20.30)

Posticipo della diciottesima giornata di Serie B. I salentini vengono dalla sconfitta esterna di misura nel big match contro il Pisa e in classifica hanno 32 punti, sette in meno della squadra toscana; sono galvanizzati dalla vittoria per 0-2 in Coppa Italia contro lo Spezia, che ha consentito loro di qualificarsi per gli ottavi di finale I veneti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Como e sono ultimi a quota 7.

Levante – Valencia 2 (ore 21)

Posticipo della sedicesima giornata di Liga. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 4-3 contro l’Espanyol e in classifica sono ultimi con 8 punti. A quota 25 gli ospiti, ottavi e reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Elche.

Jong – Ajax – Helmond 1 (ore 20)

Gara valida per la ventesima giornata del campionato cadetto olandese. I padroni di casa occupano il quinto posto con 36 punti. Gli ospiti sono diciassettesimi a quota 19.

Jong AZ – Den Bosch 1 (ore 20)

Match valevole per la ventesima giornata del campionato cadetto olandese. I padroni di casa occupano il quindicesimo posto con 21 punti. Gli ospiti sono decimi a quota 25.

Jong Utrecht – Graafschaps 2 (ore 20)

Match valido per la ventesima giornata del campionato cadetto olandese. I padroni di casa occupano il quattordicesimo posto con 22 punti. Gli ospiti sono sesti a quota 33.

