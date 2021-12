Il 20 dicembre 2021 il posticipo di Serie B e Liga sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky; quello di Liga solo su DAZN. I sorteggi della Champions League Femminile in esclusiva su Sky

MILANO – La programmazione sul calcio in TV di lunedì 20 dicembre si apre con i sorteggi per gli ottavi di Champions League femminile, che saranno effettuati a Nyon alle 13. Al sorteggio partecipano le otto squadre che hanno superato la nuova fase a gironi; le prime classificate sono teste di serie, le seconde sono non teste di serie. Quindi si svolge il sorteggio delle semifinali, che non prevede teste di serie. Infine si tiene un sorteggio per determinare la squadra “in casa” pro forma in finale. Vincitrici dei gironi (teste di serie): Wolfsburg (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Barcelona (ESP, campione in carica) e Lyon. Seconda classificata del girone: Juventus (ITA), Real Madrid (ESP), Arsenal (ENG) e Bayern (GER). Ai quarti di finale nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nella fase a gironi. Ai quarti di finale e in semifinale sono previste partite di andata e ritorno. Ai quarti, le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa. Il sorteggio delle semifinali determinerà quali squadre giocheranno in casa all’andata.

Si gioca Lecce – Vicenza, posticipo della diciottesima giornata di Serie A. I salentini vengono dalla sconfitta esterna di misura nel big match contro il Pisa e in classifica hanno 32 punti, sette in meno della squadra toscana; sono galvanizzati dalla vittoria per 0-2 in Coppa Italia contro lo Spezia, che ha consentito loro di qualificarsi per gli ottavi di finale I veneti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Como e sono ultimi a quota 7.

Infine la Liga, per il posticipo della diciassettesima giornata scendono in campo Levante e Valencia. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 4-3 contro l’Espanyol e in classifica sono ultimi con 8 punti. A quota 25 gli ospiti, ottavi e reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Elche.

Calcio in tv oggi 20 dicembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

13.00

Sorteggio Champions League femminile – DAZN

20.30

Lecce-Vicenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

21.00

Levante-Valencia (Liga) – DAZN

