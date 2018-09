Pronostici del 20 settembre: Europa League in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta integralmente dedicata alla prima giornata della fase a gironi della Europa League

I pronostici di giovedì 20 settembre riguardano le gare di andata della prima fase a gironi della Europa League 2018/2019. In campo anche Lazio e Milan. Sono state scelte sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Dynamo Kiev-FC Astana 1 (ore 18.55)

La Dynamo Kiev è reduce dal paoreggio ottenuto in trasferta in casa dello Zorya ed è terzo nel massimo campionato ucraino con 15 punti dopo sette partite, con una ancora da recuperare. L’Astana proviene dal pari casalingo contro il Kaisar ed è la capolista del campionato kazako.

Lazio-Apollon Limassol over 2,5 (ore 18.55)

La Lazio è reducie dalla vittoria sul campo dell’Empoli e in classifica occupa la settima posizione con sei punti in classifica. I ciprioti sono primi i campionato, ancora a punteggio pieno dopo tre partite.

Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte over 2,5 (ore 21)

Il Marsiglia proviene dalla schiacciante vittoria casalinga contro il Guingamp ed è secondo in Ligue 1 con 10 punti, a -5 dalla capolista PSG. Il Francoforte è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Dortmund ed è soltanto dodicesimo in Bundesliga con 3 punti dopo tre giornate.

Lipsia-Red Bull Salisburgo (ore 21)

Il Lipsia proviene dalla vittoria casalinga contro l’Hannover e ha 4 punti dopo tre partite. Il Red Bull Salisburgo è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del St. Polten Leverkusen ed è al primo posto nel massimo campionato austriaco.

Dinamo Zagabria-Fenerbache goal (ore 18.55)

ILa Dinamo Zagabria proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Gorica ed è la capolista del massimo campionato croato con 17 punti dopo sette partite. Il Fenerbache proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Konyaspor ed è undicesimo nel massimo campionato turco con 7 punti in sei gare.

Arsenal-Vorskla Poltava over 2,5 (ore 21)

L’Arsenal è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Newcastle ed è seeimo in Premier League con 9 punti. Il Vorskla proviene dal successo esterno in casa del Karpaty ed è quinto nel massimo campionato ucraino.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 settembre 2018

Dynamo Kiev-FC Astana 1 (1,53)

Lazio-Apollon Limassol over 2,5 (1,47)

Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte over 2,5 (1,68)

Lipsia-Red Bull Salisburgo (1,55)

Dinamo Zagabria-Fenerbache goal (1,75)

Arsenal-Vorskla Poltava over 2,5 (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 149 euro