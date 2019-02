I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A e B, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Eredivisie

I pronostici di venerdì 22 febbraio riguardano gli anticipi di Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Eredivisie. Complessivamente sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa oggi.

Strasburgo – Lilla over 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la ventiseiesima giornata del massimo campionato francese. Il Lione proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Caen e in classifica è nono con 36 punti. Quattordici lunghezze in più per il Lilla, secondo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Montpellier.

Brema- Stoccarda over 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventitresima giornata del massimo campionato tedesco. Il Brema proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Hertha e in classifica è decimo con 31 punti. Sedici lunghezze in meno per lo Stoccarda, sedicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lipsia.

Milan – Empoli 1 (ore 20.30)

Anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Atalanta e sono quarti in classifica con 42 punti. Ventun lunghezze in meno per i toscani, reduci dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo.

Verona – Salernitana under 2,5 (ore 21)

Anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente gli scaligeri hanno vinto in casa dello Spezia e sono sesti con 36 punti; anche i sanniti provengono da un successo, maturato sul campo dell’Ascoli, e sono noni a quota 31.

Venlo – Heracles over 2,5 (ore 20)

Match valido per la ventitreesima giornata del massimo campionato olandese. Il Venlo proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Alkmaar e in classifica è ottavo con 29 punti. Tre lunghezze in più per l’Heracles, settimo e reduce dal 6-0 casalingo contro il Sittard.

Espanyol – Huesca 1 (1,73)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Espanyol proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Vaencia e in classifica è quattordicesimo con 29 punti. Nove lunghezze in meno per l’Huesca, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao.

