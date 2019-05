I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata integralmente alla 38 °giornata della Ligue 1

La trentottesima giornata del massimo campionato francese si gioca giovedì 24 maggio con tutte le partite in contemporanea, con calcio di inizio fissato per le 21.05. I pronostici riguardano sei gare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv oggi 24 maggio 2019

Angers – Saint Etienne over 2,5 (ore 21.05)

L’Angers proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal PSG e in classifica è tredicesimo con 45 punti. Venti lunghezze in più per il Saint Etienne, quarto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Nizza.

Dijon – Tolosa 1 (ore 21.05)

Il Dijon proviene dalla vittoria in casa contro lo Strasburgo e in classifica è penultimo con 31 punti. Sette lunghezze in più per il Tolosa, quindicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Marsiglia.

Caen – Bordeaux under 2,5 (ore 21.05)

Il Caen proviene dalla sconfitta rimediata in casa del Lione e in classifica è terzultimo con 33 punti. Cinque lunghezze in più per il Bordeaux, quattordicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lione.

Nizza – Monaco 2 (ore 21.05)

Il Nizza proviene dalla sconfitta rimediata in casa del Saint Etienne e in classifica è ottavo con 53 punti. Diciassette lunghezze in meno per il Monaco, sedicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Amiens.

Rennes – Lille over 2,5 (ore 21.05)

Il Rennes proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Strasburgo e in classifica è decimo con 49 punti. Secondo a quota 75 il Lille, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Angers.

Nantes – Strasburgo 2 (ore 21.05)

Il Nantes proviene dal pareggio ottenuto in casa del Montpellier e in classifica è undicesimo con 48 punti. Due lunghezze in meno per lo Strasburgo, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Rennes.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 maggio 2019

Angers – Sait Etienne over 2,5 (1,68)

Dijon – Tolosa 1 (1,52)

Caen – Bordeaux under 2,5 (1,70)

Nizza – Monaco 2 (2,25)

Rennes – Lille over 2,5 (1,55)

Nantes – Strasburgo 2 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 257 euro