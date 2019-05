Verona – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Mercoledì 22 maggio alle ore 21 si giocherà Verona – Pescara, incontro valevole per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che ha superato il turno battendo il Perugia soltanto ai tempi supplementari. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra abruzzese che ha chiuso la stagione regolare in quarta posizione battendo la Salernitana. Il match di ritorno, in programma allo stadio Adriatico, si giocherà domenica 26 maggio alle ore 21.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 22 maggio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni e Vitale sulle corsie esterne mentre nel mezzo Dawidowicz e Empereur. A centrocampo Gustafson in cabina di regia con Zaccagni ed Henderson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Matos, Pazzini e Laribi.

QUI PESCARA – La squadra abruzzese dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Fiorillo tra i pali, reparto difensivo composto da Ciofani e Del Grosso sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Crecco e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Sottil, Mancuso e Marras.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Verona – Pescara, valevole per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Verona – Pescara

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Zaccagni, Gustafson, Henderson, Matos, Pazzini, Laribi. Allenatore: Aglietti

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Crecco, Brugman, Memushaj, Sottil, Mancuso, Marras. Allenatore: Pillon

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi