I consigli del giorno 24 settembre 2025 sono dedicati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e all’Europa League

Mercoledì 24 settembre giocano le gare valdie per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ela prima giornata di Europa League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Parma-Spezia 1

Garo di Coppa Italia. Il Parma ospita lo Spezia in una sfida che promette intensità e gioco verticale. I ducali, forti di una rosa esperta e ben rodata, puntano a consolidare il proprio percorso in Serie A, mentre lo Spezia cerca continuità dopo un avvio altalenante. Al Tardini, il fattore campo e la maggiore qualità offensiva dei padroni di casa potrebbero fare la differenza.

Verona-Venezia 1

Derby veneto infuocato in Coppa Italia. Il Verona, reduce da un pareggio di prestigio contro la Juventus, cerca il primo successo stagionale per rilanciarsi. Il Venezia, invece, è in piena fase di ricostruzione e arriva con una rosa rinnovata e ancora da amalgamare. I precedenti sorridono all’Hellas, imbattuto nei sette scontri diretti ufficiali.

Como-Sassuolo

Gara di Coppa Italia. Al Sinigaglia si gioca una sfida intrigante tra ambizione e tradizione. Il Como, spinto dall’entusiasmo dell’ambiente e da innesti di qualità come Morata, affronta un Sassuolo che ha mostrato solidità ma anche qualche limite in trasferta. La squadra di Fabregas sembra avere più fame e più soluzioni offensive.

Braga-Feyenoord 2

Match valldo per la prima giornata di Europa League. Esordio europeo tra due squadre dal profilo internazionale. Il Braga vuole sfruttare il fattore campo per dimenticare le recenti delusioni in campionato, ma il Feyenoord arriva in Portogallo con una striscia positiva e un attacco in grande spolvero. La forma degli olandesi e la loro capacità di colpire in trasferta fanno pendere l’ago della bilancia.

Nizza-Roma 2

La Roma di Gasperini debutta in Europa League contro un Nizza in difficoltà. I giallorossi sono galvanizzati dal successo nel derby e sembrano più solidi e organizzati rispetto ai francesi, che hanno mostrato fragilità difensive. Nonostante le assenze, la Roma ha le carte in regola per imporsi.

Stella Rossa-Celtic 1

Match valido per la prima giornata di Europa League. Atmosfera rovente al Rajko Mitic per una sfida che promette emozioni. La Stella Rossa vuole riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions e si affida alla spinta del pubblico. Il Celtic, solido ma meno incisivo fuori casa, potrebbe soffrire l’intensità serba. Il cuore e la tradizione balcanica potrebbero prevalere.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 settembre 2025