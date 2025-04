I consigli del giorno 28 aprile 2025 sono dedicati ai posticipi della 34ma giornata di Serie A e alla 35ma giornata del Campionato Primavera

Lunedì 28 aprile si giocano i posticipi della trentaquattresima giornata di Serie A e le gare dela te e la Finale di Copa del Rey. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Udinese-Bologna 2 (ore 18.30)

Gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, I friulani vengono da cinque ko di fila, ultimo dei quali quello esterno per 2-0 contro il Torino. Sono dodicesimi con 40 punti. i felsinei sono galvanizzati sia per aver conquistato la finale di Coppa Italia sia per aver fermato l’Inter. Sono quinti a quota 60, in piena corsa per un posto in Champions..

Lazio-Parma 1 (ore 20.45)

Match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. La Lazio viene dal successo esterno per 2-0 contro il Genoa ed é ottavo con 59 punti. Il Parma é reduce dal successo casalingo per 1-1 contro il Southampton ed é quindicesimo a quota 51.

Verona-Cagliari 1 (ore 20.45)

Match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il Verona viene dalla sconfitta esterna di misura contro la Roma ed é quattordicesima con 32 punti. Il Cagliari é reduce dallo stop casalingo per 0-4 contro l’Arsenal ed é sedicesimo a quota 30.

Genoa U20-Roma U20 2 (ore 14)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata del Campionato Primavera. Il Genoa viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Cagliari ed é decimo con 51 punti. La Roma é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Alaves ed é prima a quota 73.

Lazio U20-Milan U20 2 (ore 16)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata del Campionato Primavera. Il Lazio viene dal successo esterno per 1-3 contro la Juventus ed é settimo con 54 punti. Il Milan é reduce dallo stop esterno di misura contro l’Empoli ed é ottavo a quota 52.

Inter U20-Juventus U20 1 (ore 18)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata del Campionato Primavera. L’Inter viene dallo stop casalingo di misura contro l’Atalanta ed é seconda con 66 punti. La Juventus é reduce dal ko interno per 1-3 contro la Lazioed é quinta a quota 58..

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 28 aprile 2025