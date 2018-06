Pronostici del 29 giugno: campionati irlandesi in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì Bolletta dedicata integralmente ai campionati irlandesi

I pronostici per la giornata di venerdì 29 giugno riguardano esclusivamente i campionati irlandesi. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio cinque gare della seconda divisione unitamente a una relativa al massimo campionato.

Athlone Town-Wexford 2 (ore 20.45)

Scontro di fondo classifica nella diciottesima giornata della seconda divisione irlandese. L’Athlone proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cobh Ramblers ed è penultimo con 9 punti. Sette lunghezze in meno per il Wexford, ultimo e reduce dal pareggio interno con il Galway.

University College Dublin-Longford gol (ore 20.45)

Incontro valevole per la diciottesima giornata della seconda divisione irlandese. L’University College Dublin proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Finn Harps ed è la capolista con 39 punti. Nove lunghezze in meno per il Longford, quarto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Drogheda.

Galway United-Shelbourne Dublino gol (ore 20.45)

Match valido per la diciottesima giornata della seconda divisione irlandese. Il Galway proviene dal pareggio casalingo con il Wexford e in classifica è sesto con 26 punti. Cinque lunghezze in più per lo Shelbourne, terzo e reduce dal pari interno contro il Cabinteeely.

Cabinteely-Finn Harps no goal (ore 20.45)

Tra le partite in programma per la diciottesima giornata della seconda divisione irlandese c’è anche Cabinteely-Finn Harps. Il Cabinteely proviene dal pari ottenuto in trasferta sul campodello Shelbourne e in classifica è settimo con 22 punti. Sei lunghezze in più per il Finn Harps, quinto e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dall’University College Dublin.

Drogheda United-Cobth Ramblers 1 (ore 20.45)

Anche Drogheda United-Cobth Ramblers è una gara valida per la diciottesima giornata della seconda divisione irlandese. Il Drogheda proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Longford e in classifica è secondo a quota 31, a -7 dalla capolista University Dublin. lunghezze in meno per il Cobth Ramblers, ottavo e reduce dalla virttoria casalinga contro l’Athlone.

Shamrock Rovers-Derry City 1 (ore 20.45)

Gara valida per la giornata del massimo campionato irlandese. Lo Shamrock Rovers proviene dalla vittoria conquistata in trasferta sul campo del Limerick e in classifica è quarto con 33 punti. Stesse lunghezze per il Derry City, quinto e reduce dalla sconfitta rimdiata in casa dal Dundalk.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 29 giugno 2018

Athlone Town-Wexford 2 (1,60)

University College Dublin-Longford gol (1,65)

Galway United-Shelbourne Dublino gol (1,65)

Cabinteely-Finn Harps no goal (1,85)

Drogheda United-Cobth Ramblers 1 (1,55)

Snarock Rovers-Derry City 1 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 212 euro