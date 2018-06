Senegal-Colombia 0-1, il tabellino: sudamericani agli ottavi

Il tabellino di Senegal-Colombia 0-1 il risultato finale, rete decisiva di Mina che spedisce i sudamericani agli ottavi mentre gli africani salutano la competizione.

SAMARA – Nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo H la Colombia batte 0-1 il Senegal e si qualifica agli ottavi di finale. A regalare il pass per il turno successivo ai sudamericani è Mina che, ad un quarto d’ora dal termine, stacca più in alto di tutti mettendo a segno la sua seconda rete in questo Mondiale. Cafeteros agli ottavi da primi in classifica mentre il Senegal, nonostante la sconfitta del Giappone, esce dalla competizione a causa di due cartellini gialli in più rispetto alla squadra nipponica. La Colombia, invece, affronterà una tra Inghilterra e Belgio.

IL TABELLINO

SENEGAL (4-4-2): N’Diaye; Gassama, Sane, Koulibaly, Sabaly (74′ Wague), Sarr, Kouyate, Gueye, Mane, Keita Balde (80′ Konate), Niang (86′ Sakho). Allenatore: Cissé

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Mojica, Mina, Sanchez, Arias, Sanchez, Uribe (83′ Lerma), James Rodriguez (31′ Muriel), Quintero, Cuadrado, Falcao (89′ Borja). Allenatore: Pekermann

RETI: 74′ Mina (C)

AMMONIZIONI: Mojica (C), Niang (S)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Samara Arena