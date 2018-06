Russia 2018 – Mina stende il Senegal: la Colombia vola agli ottavi

I sudamericani battono il Senegal grazie al gol del difensore del Barcellona mentre gli africani salutano la competizione.

SAMARA – Nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo H la Colombiabatte 0-1 il Senegal e si qualifica agli ottavi di finale. A regalare il pass per il turno successivo ai sudamericani è Mina che, ad un quarto d’ora dal termine, stacca più in alto di tutti mettendo a segno la sua seconda rete in questo Mondiale. Cafeteros agli ottavi da primi in classifica mentre il Senegal, nonostante la sconfitta del Giappone, esce dalla competizione a causa di due cartellini gialli in più rispetto alla squadra nipponica. La Colombia, invece, affronterà una tra Inghilterra e Belgio.

La cronaca della partita

Il Senegal vola agli ottavi di finale se:

Vince o pareggia

Perde e il Giappone fa lo stesso contro la Polonia ma con un gol in più di scarto visto che entrambe le squadre hanno segnato lo stesso numero di gol

La Colombia, invece, vola agli ottavi di finale se:

Vince contro il Senegal

Pareggia ed il Giappone perde contro la Polonia, a quel punto i sudamericani sarebbero avanti grazie alla miglior differenza reti.

QUI SENEGAL – La compagine senegalese potrebbe scendere in campo col 4-4-2 con N’Diaye in porta, pacchetto arretrato composto da Wagué e Sabaly sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Sané e Koulibaly. A centrocampo Gana e A. N’Diaye in cabina di regia con Ismaila e Manè sulle corsie esterne. In attacco coppia offensiva composta da Niang e P.A. N’Diaye.

QUI COLOMBIA – Pochi dubbi per Pekermann che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, pacchetto difensivo formato da Arias e Mojica sulle fasce mentre nel mezzo Mina e Sanchez. A centrocampo Barrios e Aguilar in cabina di regia mentre davanti Cuadrado, James Rodriguez e Quintero a supporto dell’unica punta Falcao.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Senegal – Colombia sarà trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite il sito di Sport Mediaset.

Le probabili formazioni

SENEGAL (4-4-2): K.N’Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ismaila, Gana, A. N’Diaye, Mané; Niang, P.A. N’Diaye. CT: Cissé

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Sánchez, Mojica; Barrios, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; Falcao. CT: Pekermann

STADIO: Samara Arena