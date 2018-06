Russia 2018, Senegal-Colombia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Senegal-Colombia, incontro valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo H: fischio d’inizio alle ore 16.

SAMARA – Tra poco scenderanno in campo Senegal e Colombia nell’incontro valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo H. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Senegal con Keita e Niang a comporre il reparto offensivo mentre la Colombia risponde col 4-2-3-1 con James Rodriguez, Quintero e Cuadrado a supporto di Falcao.

Le formazioni ufficiali

SENEGAL (4-4-2): N’Diaye; Gassama, Sane, Koulibaly, Sabaly, Sarr, Kouyate, Gueye, Mane, Keita Balde, Niang. Allenatore: Cissé

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Mojica, Mina, Sanchez, Arias, Sanchez, Uribe, James Rodriguez, Quintero, Cuadrado, Falcao. Allenatore: Pekermann