Serie A – La situazione delle trattative delle neopromosse

I movimenti di mercato delle tre squadre che sono state promosse dalla Serie B: Empoli, Parma e Frosinone.

EMPOLI – Negli ultimi anni siamo stati spesso spettatori di squadre che, dopo la promozione in Serie A, hanno fatto una passerella nella massima serie del calcio Italiano. Il Parma, dopo aver centrato ben 3 promozioni consecutive, vuole fortemente rimanere con le grandi del calcio italiano. I “ducali” provano a fare spesa in casa Juventus puntando su due giovani talenti: Audero e Cerri. Per il portiere, che nell’ultima stagione ha ben figurato tra i pali del Venezia, nelle ultime ore c’è stata un’accelerata decisiva sorpassando la Sampdoria. L’attaccante, che nell’ultimo anno ha giocato nel Perugia, è oggetto del desidero anche di Eintracht, Udinese e Genoa. Quest’ultima sembrerebbe in vantaggio sulle altre per il giovane. Per la fascia sinistra gli emiliani pensano a Migliore, terzino del Genoa, anche qui da battere la concorrenza di due squadre: Cremonese e Perugia.

Il Frosinone, tornato in Serie A dopo due anni, punta Caracciolo dell’Hellas Verona per alimentare la difesa. I laziali hanno anche fatto visita ai vicini della Roma puntando Castan, Antonucci e Bouah. In uscita potrebbe lasciare il club Maiello, visto il grande interesse di Genoa e Parma. Manco solo l’ufficialità per vedere il prossimo anno in gialloblu Rosi e Rigoni, provenienti dal Genoa. Chi invece lascerà sicuramente la causa frusinate sarà Chibsah: il giocatore, dopo essere stato riscattato, sarà girato ad un altro club.

L’Empoli, dopo aver dominato la serie B, vuole rinnovare il prestito di Luperto dal Napoli. Il giocatore si è dimostrato una colonna portante della formazione toscana. Sembra fatta per Fran Karacic dalla Dinamo Zagabria: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza sembra essere la chiave per arrivare al giocatore mentre Krunic sembra in direzione Bergamo, con l’Atalanta che deve rimpiazzare la cessione di Cristante. Intanto sfuma Capezzi della Sampdoria visto che Giampaolo si è opposto al passaggio del difensore ai neopromossi.

Fonte foto: Twitter Lega Serie B