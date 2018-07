Pronostici del 29 luglio 2018: calcio danese e croato in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata ai massimi campionati danese e croato

Alcuni dei massimi campionati esteri hanno ormai ripreso. É il caso di quello danese, giunto alla terza giornata mentre quello croato è agli esordi. Al centro dei pronostici di domenica 29 luglio ci sono proprio i tornei citati. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Nordsjalland-Vendyssel goal (ore 12)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato danese. Il Nordjalland proviene dalla vittoria casalinga contro l’AIK Stockolm e in classifica ha 2 punti. Il Vendyssel invece è la capolista a punteggio pieno.

Randers-Odense goal (ore 14)

Incontro valevole per la terza giornata del massimo campionato danese. Sfida tra due squadre che, finora, hanno racimolato un solo punto

Hobro-Brondby 2 (ore 16)

Tra le partite in programma per la terza giornata del massimo campionato danese c’è anche Hobro-Brondby. I padroni di casa sono ancora fermi a quota zero, gli ospiti hanno 4 punti e sono reduci da un pareggio.

Copenaghen-Aalborg 1 (ore 18)

Anche Copenaghen-Aalborg rientra tra le gare in programma per la terza giornata del massimo campionato danese. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Stjarnan e hanno tre punti. Tre lunghezze in più per gli ospiti, ancora a punteggio pieno.

Istra 1961-Slaven Belupo under 2,5 (ore 18.30)

Prima giornata del massimo campionato croato. Sfida due squadre che hanno chiuso la passata stagione, rispettivamente, al penultimo e al sesto posto.

Osijek-Hajduk Spalato 1X+under 2,5 (ore 21)

E per finire Osijek-Hajduk Spalato, valida anche questa per la prima giornata del massimo campionato croato. Di fronte due squadre con ambizioni, che hanno ciuso la passata stagione, rispettivamente, al terzo e quarto posto.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 29 luglio 2018

Nordsjalland-Vendyssel goal (1,57)

Randers-Odense goal (1,68)

Hobro-Brondby 2 (1,55)

Copenaghen-Aalborg 1 (1,63)

Istra 1961-Slaven Belupo under 2,5 (1,50)

Osijek-Hajduk Spalato 1X+under 2,5 (1,85)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 185 euro