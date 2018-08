Pronostici del 3 agosto: campionati esteri in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata ai massimi campionati belga e danese e al campionato cadetto francese

I pronostici di venerdì 3 agosto sono dedicati ai massimi campionati belga e danese e alla Serie B francese. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Waasland Beveren-Standard Liegi over 1,5 (ore 20.30)

Gara valida per la seconda giornata del massimo campionato belga. Nella partita di esordio i padroni hanno pareggiato sul campo del Waregem mentre gli ospiti hanno vinto in trasferta sul campo del Leuven.

Aarhus-Sonderjske over 2,5 (ore 18)

Incontro valevole per la quarta giornata del massimo campionato danese. L’Aarhus proviene dal pari ottenuto in trasferta sul campo del Vejle e in classifica è undicesimo con 3 punti. Una lunghezza in più per il Sonderjiske, settimo e reduce dala vittoria casalinga contro l’Horsens.

Auxerre-Gazelec Ajaccio goal (ore 20)

Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto francese. Nella partita d’esordio l’Auxerre ha perso in trasferta sul campo del Valenciennes mantre l’Ajaccio ha pareggiato in casa contro il Paris Fc.

Sochaux-Valenciennes goal (ore 20)

Anche Sochaux-Valenciennes è gara valida per la seconda giornata del campionato cadetto francese. Nella partita d’esordio vittoria per entrambe, rispettivamente, sul campo del Grenoble e in casa contro l’Auxerre.

Le Havre-Grenoble under 2,5 (ore 20)

Tra le partite in programma per la seconda giornata del campionato cadetto francese c’è anche Le Havre-Grenoble. Nella partita d’esordio i padroni di casa hanno pareggiato in trasferta sul campo del Lorient mentre gli ospiti hanno vinto in casa contro i Sochaux.

Metz-Orleans 1 (ore 20)

Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto francese. Il Metz proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Brest mentre l’Orleans, nella partita di esordio, ha perso in casa dal Lens.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 3 agosto 2018

Waasland Beveren-Standard Liegi over 1,5 (1,23)

Aarhus-Sonderjske over 2,5 (1,80)

Auxerre-Gazelec Ajaccio goal (2,15)

Sochaux-Valenciennes goal (1,80)

Le Havre-Grenoble under 2,5 (1,55)

Metz-Orleans 1 (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 219