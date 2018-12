Pronostici del 3 dicembre con i posticipi di Serie A e B

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata a Serie A e B, Bundesliga, Liga e Eerste Divisie

I pronostici di lunedì 3 dicembre riguardano i posticipi di Serie A e Serie B, la Bundesliga, la Liga e l’Eerste Divisie. Sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Norimberga-Leverkusen 2 (ore 20.30)

Gara valida per la tredicesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Norimberga proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Schalke e in classifica ha 10 punti. Quattro lunghezze in più per il Leverkusen, reduce dalla vittoria casalinga contro lo Stoccarda.

Atalanta-Napoli over 2,5 (ore 20.30)

Posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli e in classifica ha 18 punti. Undici lunghezze in più per il Napoli, secondo a -8 dalla Juventus e reduce dal pareggio casalingo contro il Chievo.

Foggia-Venezia over 2,5 (ore 21)

Posticipo della quattordicesima giornata del campionato cadetto. Il Foggia proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dello Spezia e in classifica ha 8 punti. Sette lunghezze in più per il Venezia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Brescia.

Levante-Athletico Bilbao 2 (ore 21)

Gara valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Levante proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Huesca e in classifica ha 18 punti. Sette lunghezze per l’Athletico Bilbao, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Getafe.

Jong PSV-Eagles 2 (ore 20)

Incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong PSV proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dello Sparta Rotterdam e in classifica ha 23 punti. Nove lunghezze in più per l’Eagles, capolista e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Oss.

Jong Utrecht-Den Bosch over 2,5 (ore 20)

Match valido per la sedicesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Utrecht proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Volendam ed è il fanalino di coda del torneo con 9 punti. Ventitre lunghezze in più per il Den Bosch reduce dal pareggio casalingo contro il Cambuur.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 dicembre 2018

Norimberga-Leverkusen 2 (1,80)

Atalanta-Napoli over 2,5 (1,68)

Foggia-Venezia over 2,5 (2,05)

Levante-Athletico Bilbao 2 (2,50)

Jong PSV-Eagles 2 (1,52)

Jong Utrecht-Den Bosch over 2,5 (1,62)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 382 euro