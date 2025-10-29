Pronostici del 30 ottobre 2025: Serie A, Serie C e calcio sudamericano

I consigli del giorno 30 ottobre 2025 sono dedicati a Serie A, Coppa Italia di Serie C, Copa Libertadores e Copa Sudamericana

Mercoledì 29 ottobre si giocano le gare ‘della nona gionnata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Cagliari–Sassuolo 1

Posticipo di Serie A. Sfida delicata in chiave salvezza. Il Cagliari cerca punti fondamentali davanti al proprio pubblico, mentre il Sassuolo, privo di Berardi, fatica a trovare continuità. I precedenti recenti sorridono ai sardi, che hanno vinto le ultime tre sfide contro i neroverdi.

Pisa–Lazio 2

Posticipo di Serie A. La Lazio arriva con il vento in poppa dopo la vittoria sulla Juventus e punta a consolidare la propria posizione. Il Pisa, in difficoltà, non ha ancora trovato la via del gol in casa nelle ultime tre gare. Il divario tecnico è evidente.

Latina–Perugia 1 (ore 20,30)

Sfida di Coppa Italia Lega Pro tra due squadre che vivono momenti opposti. Il Latina ha mostrato maggiore compattezza e rendimento interno, mentre il Perugia fatica a trovare equilibrio. Il fattore campo può fare la differenza. Pronostico: 1 – Latina vincente Quota: 2.20

Ospitaletto–Inter U23 2 (ore 20.30)

Sfida di Coppa Italia Lega Pro. L’Inter U23 affronta l’Ospitaletto con l’obiettivo di proseguire il cammino in Coppa. I nerazzurri hanno qualità e ritmo, mentre i padroni di casa dovranno superarsi per arginare la superiorità tecnica. Pronostico: 2 – Inter U23 vincente Quota: 1.80

Racing Club–Flamengo 2 (ore 01.30)

Semifinale di ritorno di Copa Libertadores. Il Flamengo parte dal vantaggio dell’andata e può gestire, ma la squadra brasiliana ha dimostrato di voler chiudere i conti con autorità. Il Racing dovrà rischiare, ma la solidità rossonera può prevalere.

Lanús–Universidad de Chile (ore 23)

Match di Copa Sudamericana. Dopo il 2-2 dell’andata, Lanús gioca in casa con l’obiettivo di conquistare la finale. La Universidad de Chile ha mostrato carattere, ma la trasferta a

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 30 ottobre 2025