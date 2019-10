I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì 31 ottobre 2019 sono dedicati al posticipo di Serie A e ai massimi campionati spagnolo e portoghese

Giovedì 31 ottobre si gioca il posticipo della decima giornata del campionato di Serie A ma si gioca anche in Spagna e Portogallo. I pronostici di oggi riguardano cinque gare dei tornei citati, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Milan – Spal 1 (ore 20.45)

Posticipo della decima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri provengono dalla sconfitta sul campo della Roma e sono soltanto dodicesimi a quota 10; tre lunghezze in meno per la Spal, penultima e reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli.

Eibar – Villareal 2 (ore 19)

Sfida valida per l’undicesima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Eibar proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Valladolid e in classifica è sedicesimo con 9 punti. Otto lunghezze in più per il Villareal, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Alaves.

Maiorca – Osasuna 1 (ore 19)

Sfida valida per l’undicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Maiorca proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Leganes e in classifica è quindicesimo con 10 punti. Quattro lunghezze in più perl’Osasuna, nono e reduce dalla vittoria casalinga contro il Valencia.

Getafe – Granada 1 (ore 21.15)

Gara valida per l’undicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Getafe proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Siviglia e in classifica è undicesimo con 13 punti. Sette lunghezze in più per il Granada, secondo a -2 alla capolista Barcellona e reduce dalla vittoria casalinga contro il Betis.

Boavista – Braga 2 (ore 21.15)

Incontro valevole per la nona giornata del massimo campionato portoghese. Il Boavista proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo del Moreinense ed in classifica è sesto con 12 punti. Una lunghezze per il Braga, reduce dal successo casalingo contro il Santa Clara.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 31 ottobre 2019

Milan – Spal 1 (1,48)

Eibar – Villareal 2 (2,50)

Maiorca – Osasuna 1 (2,50)

Getafe – Granada 1 (1,92)

Boavista – Braga 2 (1,95)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 346 euro