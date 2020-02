I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì 4 febbraio sono dedicati agli anticipi della 23° giornata di Ligue 1 e alla 23° giornata di Ligue 2

Martedì 4 febbraio spazio agli anticipi della ventitreesima giornata di Ligue 1 e alla ventitreesima giornata di Ligue 2. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 4 febbraio 2020

Lilla – Rennes 1 (ore 19)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Il Lilla proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Strasburgo e in classifica è quarto con 34 punti. Sei lunghezze in più per il Rennes, terzo e reduce dalla vittoria casalinga per 3-2 contro il Nantes.

Monaco – Angers 1 (ore 18)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Il Monaco proviene dalla sconfitta per 3-1 rimediata in trasferta sul campo del Nimes e in classifica è tedicesimo con 29 punti. Una lunghezza in più per l’Angers, decimo che nell’ultimo turno disputato ha perso in casa per 1-4 dal Reims.

Nantes – PSG over 2,5 (ore 21.05)

Match valido per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Il Nantes proviene dalla sconfitta per 3-2 rimediata n trasferta sul campo del Rennes e in classifica è ottavo con 32 punti. Largamente in testa a quota 55 il PSG, reduce dalla virttoria casalinga per 5-0 contro il Montpellier.

Lorient – Le Mans 1 (ore 21.05)

Incontro valevole per la ventitreeesima giornata della Ligue 1. Il Lorient viene dalla vittoria per 0-4 sul sul campo dl Sochaux e in classifica é primo con 48 punti. Ventisette lunghzze in meno per il Le Mans, diciassettesimo e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Nancy.

Lens – Troyes 1 (ore 21.05)

Match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1. Il Lens viene dal pareggio a reti inviolate sul campo del Le Havre e in classifica é secondo con 43 punti, a -5 dalla capolista Lorient. Cinque lunghezze in meno per il Troyes, quarto e reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Grenoble.

Paris FC – Ajaccio 2 (ore 21.05)

Match valido per la ventitreesima giornata del campionato cadetto. Il Paris FC viene dal pareggio per 4-4 sul campo del Niort e in classifica é penultimo con 18 punti. Ventun lunghzze in più per l’Ajaccio, terzo e reduce dalla sconfitta interna per 0-1 contro lo Chateauroux.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 4 febbraio 2020

Lilla – Rennes 1 (2,00)

Monaco – Angers 1 (1,90)

Nantes – PSG over 2,5 (1,57)

Lorient – Le Mans 1 (1,45)

Lens – Troyes 1 (1,85)

Paris FC – Ajaccio 2 (2,40)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 384 euro