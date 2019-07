I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati alla Coppa d’Africa, ai Mondiali femminili e all’Allsvenskan

Sabato 6 luglio si disputano le finali per il terzo/quarto posto dei Mondiali femminili e della Copa America ma anche due gare valide per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Per la quattordicesima giornata dell’Allsvenskan scendono in campo Goteborg e Sundsvall. I pronostici di oggi riguardano proprio questi cinque incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Nigeria – Camerun 1 (ore 18)

Incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. La Nigeria si è classificata seconda nel Gruppo B mentre il Camerun di Clarence Seedorf si è piazzato al secondo posto nel girone F.

Egitto – Sudafrica 1 (ore 21)

Incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. L’Egitto ha vinto a punteggio pieno il Gruppo A mentre il Sudafrica si è qualificato come migliore terza squadra.

Inghilterra – Svezia over 2,5 (ore 17)

Match valido per la finale terzo/quarto posto dei Mondiali Femminili. In semifinale l’Inghilterra è stata battuta dagli Stati Uniti mentre l’ Olanda ha avuto la meglio sulla Svezia.

Argentina – Cile 1 (ore 21)

Gara valida per la finale terzo/quarto posto della Coppa d’America. In semifinale l’Argentina è stata battuta dal Brasile mentre il Cile ha avuto la meglio sul Perù.

Goteborg – Sunsdvall 1 (ore 16)

Gara valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Goteborg proviene dal pareggio a reti inviolate ottenuto in trasferta sul campo dell’Ostersunds e in classifica è quinto con 22 punti. Undici lunghezze in meno per il Sundsvall, reduce dal pari interno contro l’Eskilstuna.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 6 luglio 2019

Nigeria – Camerun 1 (2,60)

Egitto – Sudafrica 1 (1,55)

Inghilterra – Svezia over 2,5 (1,72)

Argentina – Cile 1 (1,85)

Goteborg – Sunsdvall 1 (1,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 205 euro