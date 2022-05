I suggerimenti del giorno 7 maggio 2022 sono dedicati agli anticipi di Serie A e alla trentaseiesima giornata del massimo campionato inglese

Il 7 maggio si giocano gli anticipi della trentaseiesima giornata di Serie A e la trentaseiesima giornata di Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Torino – Napoli 2 (ore 15)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. I granata vengono dal successo esterno per 1-3 contro l’Empoli e sono decimi con 47 punti, frutto di dodici partite vinte, undici pareggiate e dodici perse; quarantacinque gol fatti e trentasette subiti. Non hanno più nulla da chiedere alla stagione e nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte e pareggiato tre, siglando dieci reti e subendone sette. Di fronte troveranno il Napoli, reduce dal tennistico 6-1 contro il Sassuolo, che ha garantito loro un posto in Champions League nella prossima stagione; é, infatti, terzo in classifica, con undici lunghezze di distanza dalla zona retrocessione: l’obiettivo é quello di conquistare il prima possibile la salvezza matematica. Gli Aquilotti hanno 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e diciotto sconfitte con trentatré gol fatti e cinquantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volte, pareggiato due e perso due, segnando cinque reti e incassandone sette.

Sassuolo – Udinese 1 (ore 18)

Gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I neroverdi vengono dalla roboante sconfitta per 6-1 rimediata sul campo del Napoli e sono undicesimi con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte con sessanta gol fatti e sessantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta e perso quattro, siglando cinque reti e subendone dodici. Di fronte ci sono i friulani, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Inter e dodicesimi, a pari merito con il Bologna, a quota 43 punti, con un cammino di dieci vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte; cinquantaquattro gol fatti e altrettanti subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide dell’Udinese parla di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con undici reti siglate e sei subite.

Lazio – Sampdoria 1 (ore 20.45)

Anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti vengono dal pirotecnico 3-4 rimediato sul campo dello Spezia e sono sesti con 59 punti, frutto di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse con settanta reti realizzate e cinquantatré incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con dodici gol fatti e otto subiti. Se per la Lazio l’obiettivo é un posto in Europa League per la Lazio, la salvezza quello dei blucerchiati, reduci dal successo nel Derby della Lanterna firmato Sabiri e quindicesimi, a pari merito con lo Spezia e a sette lunghezze dalla Salernitana che però deve ancora recuperare una partita, a quota 33 punti, con un cammino di nove partite vinte, sei pareggiate e venti sconfitte e con quarantadue reti realizzate e cinquantasette incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, siglando tre reti e incassandone sei

Chelsea – Wolverhampton 1 (ore 16)

Match valido per la trentaseiesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro l’Everton e sono terzi con 66 punti. A quota 49 gli ospiti, ottavi e reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Brighton.

Brighton – Manchester United 2 (ore 16)

Match valido per la trentaseiesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di per 0-3 contro il Wolverhampton e sono noni con 44 punti. A quota 58 gli ospiti, sesti e reduci dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Brentford.

Liverpool – Tottenham 1 (ore 16)

Incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna di misura contro il Newcastle e sono secondi, a una sola lunghezza dalla capolista Manchester City con 82 punti. In settimana, battendo il Villarreal, si sono qualificati per la finale di Champions League. A quota 61 il Tottenham di Conte, quinto e reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Leicester.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 maggio 2022