PSG-Atletico Madrid 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta PSG-Atletico Madrid di Domenica 15 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabelino. Dove vedere in tv e in streaming la partita del Mondiale per Club

PASADENA – Domenica 15 giugno, alle 21 (ore italiane), al Rose Bowl di Pasadena, il Paris Saint-Germain (PSG) e l’Atletico Madrid si sfideranno nel match valido per la prima giornata del Girone B del Mondiale per Club 2025.

Cronaca della partita

[AGGORNA LA DIRETTA DI PSG-ATLETICO MADRID]

RISULTATO IN DIRETTA: PSG-ATLETICO MADRID 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 20' fallo di Lenglet su Hakimi in ritardo, primo giallo del match 19' FABIAN RUIZ! Il PSG è in vantaggio! Al termine di un bel fraseggio palla a terra sponda di Kvaratskhelia per l'ex Napoli che con i mancino mira l'angolino e nulla da fare per il portiere 17' tentativo di Ramos dal limite debole e centrale e qualche istante più tardi su spunto di Doué e cross dal fondo deviato tentativo di Kvaratskelia sul primo palo in area, blocca l'attento Oblak 15' buona fase per i parigini che senza fretta provano a trovare il pertugio giusto per colpire 10' passaggio in area di Fabian Ruiz a rimorchio su Mendez ma senza precisione, il pallone sbatte sul compagno terminando sul fondo 4' primo spunto per il PSG con una bella percussione di Hakimi ma nulla di fatto, rimessa dal fondo per Oblak 2' fallo di Vitinha ai 25 metri, punizione per gli spagnoli. Alla battuta Alvarez a giro sul primo palo e palla di poco a lato con Donnarumma proteso in tuffo Si parte con il calcio d'avvio battuto dal PSG Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di PSG-Atletico Madrid per il primo turno del Mondiale per Club. Dalle ore 21 seguiremo il match con la nostra cronaca.

Tabellino

PSG: Donnarumma G., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N., Neves J., Vitinha, Ruiz F., Doue D., Ramos G., Kvaratskhelia K.. A disposizione: Beraldo L., Hernandez L., Kamara N., Lee Kang-In, Mayulu S., Mbaye I., Safonov M., Tenas A., Zaire-Emery W. Allenatore: Luis Enrique.



ATL. MADRID: Oblak J., Llorente M., Le Normand R., Lenglet C., Galan J., Simeone G., de Paul R., Barrios P., Lino S., Alvarez J., Griezmann A.. A disposizione: Azpilicueta C., Correa A., Gallagher C., Gimenez J. M., Gomis A., Koke, Kostis I., Lemar T., Mandava R., Martin C., Molina N., Musso J., Riquelme R., Sorloth A., Witsel A. Allenatore: Simeone D..



Reti: al 19' pt Ruiz F. (PSG) .

Convocati

PSG

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas

Difensori: Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Peraldo, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, William Pacho, Noah Kamara

Centrocampisti: Gabriel Moscardo, Fabian Ruiz, Joao Neves, Senny Mayolo, Warren Zaïre-Emery, Vitinha

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lee Kang-In, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye

Atletico Madrid

Portieri: Joan Musso, Jan Oblak, Antonio Gomis, Salvi Esquivel

Difensori: José María Giménez, César Azpilicueta, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Axel Witsel, Javi Galán, Reinildo, Robin Le Normand, Ilias Kostis

Centrocampisti: Conor Gallagher, Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Thomas Lemar, Samu Lino, Marcos Llorente, Rodrigo Riquelme, Javi Serrano, Taufik Seidu, Rayane Belaid

Attaccanti: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Angel Correa, Carlos Martín, Julian Alvarez, Guiliano Simeone

Presentazione del match

Il Paris Saint-Germain arriva al Mondiale per Club dopo aver conquistato Ligue 1, Coupe de France, Champions League con un sonoro 5-0 all’Inter e Supercoppa di Francia. L’obiettivo è chiudere questa annata storica con il titolo mondiale. che ancora manca in bacheca. L’Atletico Madrid, invece, ha chiuso terzo in Liga ed é stato eliminato agli ottavi di Champions League dal Real Madrid, dopo i calci di rigore.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 6 novembre 2024, quando nel girone unico di Champions League i colchoneros si imposero 2-1 al Parc des Princes grazie alle reti di Molina e Correa. A dirigere la gara sarà il romeno Istvan Kovacs, che ha arbitrato il PSG nella finale di Champions League.

COME ARRIVA IL PSG – Luis Enrique dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Marquinhos e Pacho e sulle fasce da Hakii e Nuno mendes. A centrocampo Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. tridente offensivo composto da Doué, Dembelé e Kvaravtskhelia.

COME ARRIVA L’ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2 con Oblak tra i pali e con Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo De Paule Koke mentre Simeone e Lino dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Griezmann e Alvarez.

Probabili formazioni di PSG-Atletico Madrid

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3); Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: Simeone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.