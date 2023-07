Qualificazione ai Campionati Europei Under 22: gironi e convocati azzurri

In programma dal 21 al 23 luglio in Olanda il Torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 22 con cinque Pool

MARSICOVETERE – La Nazionale under 21 maschile, che domenica sera a Manama in Bahrein ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di categoria, è rientrata in Italia e nel primo pomeriggio è arrivata a Marsicovetere (PZ) dove dal 21 al 23 luglio prenderà parte al Torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 22, in programma il prossimo anno in Olanda.

Cinque i tornei di qualificazione in programma in questa settimana: oltre a quello che sarà ospitato in Italia (Pool A), si giocherà anche in Austria (Pool B), Lettonia (Pool C), Kosovo (Pool D) e Armenia (Pool E).

Avversari degli azzurrini in questa qualificazione saranno Montenegro, Bulgaria e Lussemburgo.

L’Italia farà il proprio esordio in campo al Palazzetto dello sport Villa d’Agri di Marsicovetere venerdì 21 luglio alle ore 18.30 contro il Lussemburgo.

Questi i 14 azzurrini convocati dal tecnico Matteo Battocchio:

Edwin Arguelles Sanchez (Pall. Azzurra Alessano); Filippo Bartolucci, Alessandro Alberto Bovolenta, Mattia Orioli e Antonino Russo (Gs Por.Robur Costa 2030); Cosimo Balestra, Alessandro Fanizza e Riccardo Iervolino (New Mater); Mattia Boninfante (Modena Volley Punto Zero); Mattia Eccher (Delta Volley Porto Viro); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Federico Roberti (Virtus Volley); Matteo Staforini (Cuneo Sport 2018); Nicolò Volpe (Volley Tricolore R.E.).

Lo staff sarà composto da Matteo Battocchio (primo allenatore), Nicolò Zanni (secondo allenatore), Francesco Mattioli (assistente allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Pietro Muneratti (preparatore fisico), Valentina Torrese (team manager) e Saverio Di Lascio (scoutman).

La formula

Conquisteranno il pass per i Campionati Europei under 22 maschile 2024 le cinque nazionali che vinceranno i gironi di qualificazione. A queste si aggiungeranno le due seconde classificate con il miglior risultato e l’Olanda, Paese ospitante della rassegna continentale.

La composizione dei gironi

Pool A (Italia): Bulgaria, Italia, Lussemburgo, Montenegro

Pool B (Austria): Austria, Serbia, Slovacchia, Spagna

Pool C (Lettonia): Repubblica Ceca, Lettonia, Turchia, Ucraina

Pool D (Kosovo): Ungheria, Israele, Kosovo, Polonia

Pool E (Armenia): Armenia, Danimarca, Francia, Portogallo

Il calendario della Pool A

Palazzetto dello sport Villa d’Agri – Marsicovetere (PZ)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 16.00 – Montenegro-Bulgaria

Ore 18.30 – Italia-Lussemburgo

Sabato 22 luglio 2023

Ore 16.00 – Bulgaria-Lussemburgo

Ore 18.30 – Montenegro-Italia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 16.00 Lussemburgo-Montenegro

Ore 18.30 Bulgaria-Italia