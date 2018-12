Qualificazione alla Coppa del Mondo di Futsal, si gioca in Italia

Il torneo è in programma dal 22 al 27 ottobre 2019. Gravina: “Una tappa importante per la crescita della disciplina”

L’Italia ospiterà dal 22 al 27 ottobre 2019 il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo di Futsal che verrà sorteggiato a Nyon mercoledì 12 dicembre. L’Italfutsal è stata inserita direttamente nel Main Round, che sarà formato dalle 16 squadre provenienti dal Preliminary Round (in programma dal 29 gennaio al 3 marzo 2019) più le 16 già inserite di diritto per la posizione occupata nel ranking. In totale 8 gironi da quattro, da cui usciranno le prime due classificate che prenderanno parte alla Fase élite, ultimo step insieme ai play off per arrivare alle 6 squadre europee che nel 2020 con la Lituania (Paese ospitante) parteciperanno al torneo iridato.

“L’assegnazione dell’organizzazione all’Italia del girone di qualificazione al Mondiale 2020 di Futsal – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – è una tappa importante del programma di sviluppo della disciplina che intendiamo portare avanti in accordo con la LND e la Divisione Calcio a 5. È un onore e una responsabilità di cui ci siamo fatti carico volentieri, anche per consentire ai nostri tifosi di sostenere gli Azzurri in questa impresa così affascinante”.

Foto fonte sito ufficiale FIGC