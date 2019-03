Qualificazioni Euro 2020: le partite di oggi 22 marzo

La presentazione della partite valevoli per le qualificazioni agli Europei 2020 in programma nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo 2019.

LONDRA – Nella giornata di ieri hanno avuto inizio le qualificazioni per EURO 2020, il sessantesimo anniversario degli Europei che per l’occasione si disputeranno in dodici città europee diverse. Oggi scenderanno in campo le squadre dei gironi A, B ed H, mentre ieri si è concluso il primo turno dei gironi G, E, I e C. Ad aprire le danze sarà l’incontro tra Bulgaria e Montenegro alle ore 18:00 per il girone A, che chiuderà il primo turno questa sera con il match di Wembley tra Inghilterra e Repubblica Ceca. Gli inglesi, reduci dal quarto posto ai Mondiali in Russia e dal primo posto nel gruppo 4 della Nations League, potranno accedere agli Europei anche tramite la final four della suddetta Nations League che si terrà nel prossimo giugno. Nel girone A, essendo composto da cinque squadre, nel primo turno riposerà il Kosovo.

Per il girone B pronto l’esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che torna in campo con la maglia dei lusitani dopo la delusione ai mondiali russi. Così come la Nazionale dei Tre Leoni, anche il Portogallo ha conquistato l’accesso alle final four della Nations League finendo al primo posto del gruppo 3, in cui era presente anche l’Italia. Questa sera, alle 20:45, ad affrontare i campioni d’Europa in carica ci sarà l’Ucraina allenata da Andriy Shevchenko. L’altro incontro della serata metterà di fronte Lussemburgo e Lituania, riposa la Serbia.

Il girone H, invece, è composto da sei squadre, che scenderanno in campo questa sera in contemporanea alle 20:45. I campioni del Mondo in carica della Francia faranno visita alla Moldavia, mentre gli altri due incontri saranno Andorra-Islanda e Albania-Turchia.

Le partite in programma per oggi 22 marzo 2019

GIRONE A

Bulgaria – Montenegro ore 18:00

Inghilterra – Repubblica Ceca ore 20:45

Riposa: Kosovo

GIRONE B

Portogallo – Ucraina ore 20:45

Lussemburgo – Lituania ore 20:45

Riposa: Serbia

GIRONE H

Andorra – Islanda ore 20:45

Albania – Turchia ore 20:45

Moldavia – Francia ore 20:45