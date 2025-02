Qualificazioni Eurobasket, Italia-Germania: dove vedere la diretta

FAENZA – La Sala Bigari del Comune di Faenza ha ospitato oggi la presentazione di Italia-Germania, il quinto impegno della Nazionale Femminile nell’ambito dei Women’s Eurobasket Qualifiers che si giocherà domani sera al PalaCattani (ore 20.30, diretta Sky Sport). L’Italia è già qualificata per l’Europeo come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: gli altri gruppi si disputeranno in Cechia (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo).

Dopo la sfida alla Germania le Azzurre voleranno a Brno per affrontare la Cechia domenica 9 febbraio alle ore 16.00 (diretta Sky Sport). Al momento le Azzurre sono in testa al girone I insieme alla stessa Germania, avendo ottenuto 3 vittorie e 1 sconfitta nelle precedenti 4 uscite. A tre anni di distanza da Italia-Lussemburgo del 14 novembre 2021, giorno che vide l’esordio con la Senior di Matilde Villa, la Nazionale Femminile torna a giocare una partita ufficiale a Faenza. Sono sette i precedenti nella città romagnola, (6 vittorie, una sconfitta) il primo giocato il 20 aprile 1974 contro il Giappone.

Al PalaCattani (biglietti per la partita di Faenza in vendita su Vivaticket a questo link) sarà esposto il trofeo che sarà consegnato alla squadra che vincerà il Women’s EuroBasket 2025: prima della gara l’Inno di Mameli sarà cantato da Laura Reani, quest’anno a Giussano nel campionato di Serie A2 e medaglia d’Argento con la Nazionale all’Europeo Under 20 nel 2016, compagna di squadra di Cecilia Zandalasini e Francesca Pan.

La partita è organizzata, per la Federazione Italiana Pallacanestro, dall’advisor commerciale Master Group Sport.

Chiudendo la conferenza stampa, il presidente Petrucci ha voluto anche commentare il terribile episodio di razzismo accaduto domenica a Rimini nel corso della partita di Under 19 tra Happy Casa Rimini e Nuova Virtus Cesena: “Quanto accaduto a Rimini è vergognoso, per certi versi incommentabile. Lungo tutta la mia carriera di Dirigente Sportivo mi sono sempre battuto per la stigmatizzazione di episodi come questo, che imbarazzano il mondo della pallacanestro e dello sport in generale. Lo sport è bellezza, è gioia, è rispetto, non c’entra nulla con quanto successo a Rimini. Spero che la mamma che si è resa protagonista di quel terribile episodio riesca a dormire serena e guardare in viso le persone che la circonderanno perché quanto ha fatto non è ammissibile.

Ho apprezzato il comportamento delle due società nel condannare l’accaduto da una parte e nello scusarsi per quanto avvenuto dall’altra. La lotta al razzismo è uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo e come Federazione dobbiamo tenere alta la guardia su questo tema ancora così delicato. Domani giocheremo a Faenza, città che negli ultimi anni ha attraversato un momento delicato e che ci accoglie sempre col sorriso: giocheremo la partita con la Germania con uno spirito particolare, di vicinanza per questa terra e di solidarietà per chi in questi giorni si è sentita offesa e insultata a pochi chilometri da qui”.

Le parole di coach Andrea Capobianco, che sceglierà le 12 Azzurre per la sfida alla Germania dopo la seduta di tiro in programma domani mattina: “In queste finestre il tempo a disposizione è sempre limitato ma grazie alla disponibilità e all’attenzione delle ragazze abbiamo svolto un buono raduno. A parte lo scivolone in Grecia stiamo disputando delle ottime Qualificazioni, domani come sempre lotteremo su ogni pallone per vincere la partita che ci garantirebbe il primo posto nel girone e per continuare a preparare l’Europeo di giugno. Dove vogliamo fare qualcosa di importante”.

D’accordo con il coach, il capitano Jasmine Keys: “Eravamo consapevoli del poco tempo a disposizione e quindi non abbiamo sprecato neanche un minuto di questo raduno. La Germania è una squadra decisamente tosta ma sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare. Siamo ancora un po’ scosse per quanto accaduto a Rimini: un episodio violento e incivile, che da una parte ci responsabilizza ancora di più come atlete della Nazionale che con la Maglia Azzurra addosso possono e devono diffondere un messaggio di tolleranza, di sportività e di totale rispetto”.

Ha aperto la conferenza stampa il Sindaco di Faenza Massimo Isola: “È con grande entusiasmo che accogliamo a Faenza la Nazionale Femminile per questa importante partita. L’evento in programma nella nostra città non è un episodio isolato ma si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, finalizzato a valorizzare il nostro territorio attraverso grandi iniziative sportive. Lo sport, infatti, rappresenta non solo un motore per il turismo, ma anche un veicolo straordinario per trasmettere valori positivi ai giovani e alla comunità. Negli ultimi anni, Faenza ha ospitato numerosi eventi di rilievo internazionale, dalla seconda partita della Nazionale di basket femminile al calcio a 5, dalla lotta greco-romana al ciclismo, dimostrando la sua capacità di dialogare con le istituzioni regionali e di proporsi come punto di riferimento per lo sport di alto livello.

Ma la partita di giovedì assume per noi un significato ancora più speciale. Il basket femminile è uno degli sport identitari della nostra città, una disciplina che rappresenta Faenza e nella quale la nostra comunità si riconosce. Con una squadra in Serie A1 e un settore giovanile in continua crescita, il movimento cestistico femminile è una realtà solida e vivace, che merita il massimo sostegno. Accogliere la Nazionale significa celebrare il basket femminile, dare visibilità alle atlete e ispirare le nuove generazioni. Siamo orgogliosi che Faenza possa essere teatro di un evento così significativo e siamo certi che il pubblico risponderà con entusiasmo, dimostrando ancora una volta il forte legame tra la nostra città e questo splendido sport. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata e forza Azzurre!“.

E’ stata poi la volta di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport: “Ritorniamo qui a Faenza a distanza di pochissimo tempo con un grandissimo evento che preannuncia lo spettacolo di FIBA Women’s EuroBasket 2025 e siamo molto contenti: un particolare ringraziamento va al Comune di Faenza e alla Regione Emilia-Romagna per il continuo supporto. Stiamo già lavorando tantissimo per l’organizzazione dell’Europeo di Bologna di giugno e questa partita darà un grandissimo messaggio grazie ai valori sani che il basket, sia femminile che maschile, è in grado di cominciare. Il pubblico ha risposto presente e vi aspettiamo tutti al PalaCattani”.

Ha poi preso la parola il consigliere della Regione Emilia Romagna Niccolò Bosi: “Saluto e ringrazio il presidente della FIP, questo di Faenza è per noi un evento importante, anche più prestigioso perché tappa di avvicinamento all’Europeo che ospiteremo a Bologna a giugno. Da anni la nostra Regione si è assicurata l’organizzazione di grandi eventi sportivi, che rappresentano uno straordinario momento di socializzazione e hanno una ricaduta significativa in termini economici su tutto il territorio regionale”.

Per la prima volta l’Europeo femminile si terrà in 4 Paesi mentre quattro delle cinque edizioni precedenti sono state ospitate da due nazioni. Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania sono già qualificate mentre gli altri 12 posti saranno decisi al termine dei Qualifiers, la cui ultima finestra si giocherà a febbraio 2025. Il Belgio è campione in carica dopo aver ottenuto la sua prima medaglia d’Oro a Lubiana nel 2023, i prossimi vincitori saranno incoronati nell’iconico Stadio della Pace e dell’Amicizia del Pireo (Grecia).

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a distanza di 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo (Vasto, Lanciano, Ortona, Chieti) e in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessun altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia (Catania, Ragusa, Palermo, Messina), nel 1974 della Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari), nel 1981 delle Marche (Ancona, Senigallia), nel 1985 del Veneto (Vicenza, Treviso), nel 1993 dell’Umbria (Perugia) e nel 2007 dell’Abruzzo.