Qualificazioni EuroVolley U18M, Italia-Macedonia del Nord 3-0

Ottimo inizio per gli azzurrini che al PalaErcole di Policoro si sono infatti imposti 3-0 (25-11, 25-12, 25-12). Oggi in campo contro la Grecia

POLICORO (MT) – Buon esordio dell’Italia. Ha preso il via con una convincente vittoria il percorso della nazionale Under 18 maschile al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria. Al PalaErcole di Policoro (MT), gli azzurrini di coach Monica Cresta si sono infatti imposti 3-0 (25-11, 25-12, 25-12) sulla Macedonia del Nord; top scorer del match l’opposto e capitano azzurro Gianluca Cremoni autore di 15 punti, in doppia cifra anche Lorenzo Ciampi con 12 punti messi a referto. Archiviata la prima uscita, gli azzurrini torneranno in campo domani, sabato 13 aprile alle ore 19 contro la Grecia, team uscito vincitore per 3-1 (25-22, 16-25, 25-21, 25-14) contro Israele nel match inaugurale.

Cronaca della partita

Per questa gara d’esordio il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Zlatanov e Bertoncello, i centrali Ciampi e Benacchio e al libero Giani.

Primo set a chiaro stampo azzurro. Due volte Bertoncello e un attacco out macedone fissano il risultato sul 3-0 Italia. Bravi i macedoni a recuperare e a trovare il momentaneo pareggio sul 3-3. L’Italia cambia marcia e mette subito le cose in chiaro. Cremoni e compagni con ottime trame di gioco si portano prima a +4 sui rivali (8-4), per poi accelerare sul 11-5 grazie al muro di Loreno Ciampi. È troppa Italia e per la Macedonia del Nord cala il buio. Il ritmo degli azzurrini non si placa e il distacco fra le due compagni aumenta sul 20-6. Un attacco di Simone Bertoncello sul finale chiude il primo set sul 25-11 Italia.

Dopo un momentaneo 3-3 di inizio seconda frazione di gioco, l’Italia mette il naso fuori; Manuel Zlatanov trova il break sul 8-6. Gli azzurrini tengono a distanza i rivali e sul 12-7 coach Sanev è costretto a fermare il ritmo azzurro chiamando il time out. L’Italia non si ferma; attacco di Simone Bertoncello ed è 16-7 Italia; il duo Bennacchio-Cremoni mura l’attacco macedone e l’Italia si porta sul 19-9. Gli azzurrini aumentano il distacco e sul finale un pallonetto vincente di capitan Cremoni chiude il secondo set sul 25-12. Italia 2 Macedonia del Nord 0.

A inizio terza frazione di gioco l’asse Porro-Garello ferma il risultato sul 5-3 Italia. Servizio vincente di Cremoni e gli azzurrini allungano sul 7-4. Buon turno al servizio dello stesso Cremoni e i ragazzi di coach Monica Cresta si portano sul +5, 9-4. La Macedonia del Nord, costretta a non far scappare gli azzurrini, prova la risalita (11-9) ma con scarsi risultati; ace del palleggiatore azzurro Simone Porro e l’Italia trova il 15-9. Time out macedone. Al rientro in campo un muro di Lorenzo Ciampi ed è 18-12 Italia. Turno insidioso al servizio di Benacchio sul finale e l’Italia scappa sul 22-12. Sul finale gli azzurrini chiudono i giochi trovando il 25-12: Italia 3 Macedonia del Nord 0.

Le dichiarazioni

Gianluca Cremoni: “E’ stato un bell’esordio, siamo riusciti a imporre il nostro gioco ed è per questo che il risultato è stato così schiacciante. Siamo stati molto bravi nei fondamentali di muro e di battuta, infatti loro hanno fatto pochi cambi palla e nel momento che riuscivano ad attaccare siamo stati pronti a prendere tutto. Il match di domani contro la Grecia? Non ci sono partite facili. Non bisogna sottovalutare assolutamente nessuno, soprattutto dopo che la Grecia è riuscita a battere Israele. Hanno degli elementi molto validi, domani mattina li studieremo in hotel e nel pomeriggio si gioca. Cercheremo di replicare il match di stasera. Giocare davanti al nostro pubblico? È la seconda volta che giochiamo davanti al nostro pubblico Abbiamo fatto anche il Wevza dello scorso anno che andò benissimo; il pubblico ci da una mano enorme. Essere capitano? Mi sento a casa. Rappresentiamo la nostra nazione; essere capitano è un onore, lo è anche solo vestire la maglia azzurra. Cerco di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, non sottovalutando nessuno e dando sempre il massimo. Policoro è una bella città che ci ha accolti molto bene. Speriamo di vedere il palazzetto ancor più pieno domani per tifare tutti insieme Italia”.

IL TABELLINO

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

ITALIA: Zlatanov 9, Ciampi 12, Porro 1, Bertoncello 7, Benacchio 7, Cremoni 15, Giani (L). Ruzza, Garello 5, Crosato, Mussari, Tosti. N.e. Boschini, Usanza. All. Cresta.

MACEDONIA DEL NORD: Ristosky 1, Milev 3, Gligorov 1, Petrusevsky 3, Efremov 4, Minevsky 3, Zabev (L). Spasovsky, Radevsky 1, Nikolov. N.e. Jovanosvsky, Novakov, Dinevsky, Kadriev. All. Sanev.

Arbitri: Zenullari (ALB), Savu (ROU).

Durata Set: 20’, 19’, 20’.

Italia: 9 a, 10 bs, 11 mv, 19 et.

Macedonia del Nord: 3 a, 7 bs, 4 mv, 19 et.

LE POOL

POOL A (Policoro, Italia): Grecia, Israele, Italia, Macedonia del Nord

POOL B (Riga, Lettonia): Austria, Ungheria, Lettonia, Turchia

POOL C (Dumbria, Spagna): Germania, Spagna, Olanda, Ucraina

POOL D (Bibigne, Croazia): Belgio, Croazia, Norvegia, Portogallo

POOL E (Gjakova, Kosovo): Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Kosovo

CALENDARIO e RISULTATI (Pool A)

12 APRILE

Grecia-Israele 3-1 (25-22, 16-25, 25-21, 25-14)

Italia-Macedonia del Nord 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

13 APRILE

Ore 16: Israele-Macedonia del Nord

Ore 19: Grecia-Italia

14 APRILE

Ore 16: Macedonia del Nord-Grecia

Ore 19: Israele-Italia