Quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022: dove vederli in tv

Le partite si svolgeranno dall’8 al 10 febbraio e saranno trasmesse su Canale 5 e Italia 1. Si parte con Inter-Roma di martedì 8 febbraio alle ore 21

MILANO – La Lega Serie A ha reso noto gli orari e la programmazione televisiva relativa alle partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Si parte martedì 8 febbraio alle ore 21 con Inter – Roma, sfida trasmessa in diretta su Canale 5. Mercoledì 9 febbraio invece sarà la volta di Milan – Lazio sempre alle ore 21 in onda su Canale 5. Giovedì 10 febbraio si svolgeranno due incontri ovvero alle 18 troveremo su Italia 1 la partita Atalanta – Fiorentina mentre alle ore 21 su Canale 5 spazio a Juventus – Sassuolo.

PROGRAMMA COMPLETO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA 2021/2022

Martedì 8 febbraio 2022

Inter-Roma ore 21 – Canale 5

Mercoledì 9 febbraio 2022

Milan-Lazio ore 21 – Canale 5

Giovedì 10 febbraio 2022

Atalanta-Fiorentina ore 18 – Italia 1

Juventus-Sassuolo ore 21 – Canale 5