Ranking FIFA: Francia in testa, che tonfo per la Germania

I transalpini tornano in testa al Ranking FIFA mentre la Germania scende al quindicesimo posto, Italia ventunesima e mai cosi male.

PARIGI – Il Mondiale russo, conclusosi un mese fa con il successo della Francia, ha ridisegnato le gerarchie del Ranking FIFA. In testa, infatti, ci sono proprio i transalpini che, in quel di Mosca, hanno alzato al cielo la seconda Coppa del Mondo della loro storia battendo la Croazia 4-2. La compagine francese torna in testa al FIFA/Coca-Cola World Ranking dopo 16 anni, con l’ultimo primato conquistato nel maggio 2002. Tonfo clamoroso della Germania che, nel giro di un mese, passa dal primo al quindicesimo posto a causa dell’eliminazione clamorosa a Russia 2018. Fuori dalla top-10 l’Argentina che, a causa del pessimo Mondiale, scivola in undicesima posizione. Non va meglio all’Italia che si piazza al ventunesimo posto: peggior piazzamento di sempre per la Nazionale di Mancini che avrà il compito di risalire la china immediatamente per evitare altre figuracce. Balzo in avanti notevole per la Russia che passa dalla settantesima alla quarantanovesima posizione mentre l’Egitto perde venti posizioni, adesso è al sessantacinquesimo posto.

Il Ranking corrente, in vigore fino al prossimo 20 settembre, è il primo pubblicato dalla FIFA dopo la la riforma varata lo scorso luglio con la modifica dei parametri per stilare la classifica. Maggiore importanza, infatti, sarà data d’ora in poi ai match ufficiali in calendario con un algoritmo che calcolerà il punteggio ottenuto in base al coefficiente di difficoltà della gara. Le amichevoli fuori calendario varranno 0,5 punti, quelle invece previste dalla FIFA 1 punto. La Nations League avrà 1,5 punti di coefficiente di difficoltà nella fase a gironi e 2,5 punti per play-off e finali. L’algoritmo, dunque, moltiplicherà il punteggio in base al risultato del match (1 punto per la vittoria, 0.5 per il pareggio e 0 per la sconfitta) e terrà conto della differenza di classifica tra le due sfidanti. Di seguito le prime dieci posizioni del Ranking FIFA:

Le prime dieci posizioni del Ranking FIFA

Francia 1726 Punti

Belgio 1723 Punti

Brasile 1657 Punti

Croazia 1643 Punti

Uruguay 1627 Punti

Inghilterra 1615 Punti

Portogallo 1599 Punti

Svizzera 1597 Punti

Spagna 1580 Punti

Danimarca 1580 Punti

Fonte foto: Twitter FIFA