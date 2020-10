Rapid Vienna – Arsenal 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Rapid Vienna – Arsenal del 22 ottobre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la prima giornata del Gruppo B di Europa League

VIENNA – Alle ore 18:55 di oggi, giovedì 22 ottobre, si disputerà Rapid Vienna – Arsenal, match valevole per la prima giornata del Gruppo B dell’Europa League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: RAPID WIEN-ARSENAL FC 0-0 34' Il direttore di gara sventola il cartellino per Thomas Partey, autore dell'intervento scorretto 27' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Alexandre Lacazette 15' Cartellino di color giallo per Srđan Grahovac 1' Al via il match tra Rapid Wien e Arsenal FC!

Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Rapid Wien - Arsenal FC

RAPID WIEN: Richard Strebinger; Mateo Barać, Maximilian Hofmann, Filip Stojković, Maximilian Ullmann, Marcel Ritzmaier, Srđan Grahovac, Dejan Ljubicic, Taxiarchis Fountas, Ercan Kara, Kelvin Arase. A disposizione: Bernhard Unger, Paul Gartler, Mario Sonnleitner, Leo Greiml, Lukas Sulzbacher, Thorsten Schick, Dejan Petrovič, Christoph Knasmüllner, Melih Ibrahimoglu, Deni Alar, Koya Kitagawa, Dragoljub Savić. Allenatore: Dietmar Kühbauer.



ARSENAL FC: Bernd Leno; Gabriel, Cédric Soares, David Luiz, Sead Kolašinac, Thomas Partey, Mohamed Elneny, Bukayo Saka, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Eddie Nketiah. A disposizione: Alex Rúnarsson, Matt Macey, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Ainsley Maitland-Niles, Shkodran Mustafi, Joe Willock, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang, Reiss Nelson. Allenatore: Mikel Arteta.



Reti: al ' pt .



Ammonizioni: al 15' pt Srđan Grahovac (RAP), al 34' pt Thomas Partey (ARS), al 27' pt Alexandre Lacazette (ARS). Richard Strebinger; Mateo Barać, Maximilian Hofmann, Filip Stojković, Maximilian Ullmann, Marcel Ritzmaier, Srđan Grahovac, Dejan Ljubicic, Taxiarchis Fountas, Ercan Kara, Kelvin Arase.Bernhard Unger, Paul Gartler, Mario Sonnleitner, Leo Greiml, Lukas Sulzbacher, Thorsten Schick, Dejan Petrovič, Christoph Knasmüllner, Melih Ibrahimoglu, Deni Alar, Koya Kitagawa, Dragoljub Savić.Dietmar Kühbauer.Bernd Leno; Gabriel, Cédric Soares, David Luiz, Sead Kolašinac, Thomas Partey, Mohamed Elneny, Bukayo Saka, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Eddie Nketiah.Alex Rúnarsson, Matt Macey, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Ainsley Maitland-Niles, Shkodran Mustafi, Joe Willock, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang, Reiss Nelson.Mikel Arteta.al ' pt .al 15' pt Srđan Grahovac (RAP), al 34' pt Thomas Partey (ARS), al 27' pt Alexandre Lacazette (ARS).

La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla netta vittoria nel campionato austriaco raggiunta alla quarta giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 3-0 contro il LASK. Il Rapid Vienna occupa attualmente la seconda posizione della Tipico Bundesliga con 10 punti. L’Arsenal, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie inglese trovando una sconfitta di misura nel match fuori casa con il Manchester City terminato con il risultato di 1-0. La formazione ospite si trova al quinto posto della Liga.

QUI RAPID VIENNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-5-1 con Strebinger tra i pali, pacchetto difensivo formato da Dubon e Barac in mezzo con Stojikovic e Ulmann sulle corsie laterali. A centrocampo Murg in cabina di regia affiancato da Schuwab e Knasmullner con Petrobic ed Arase che si muoveranno sulle linee laterali. Davanti, invece, spazio all’unico terminale offensivo formato da Fountas.

QUI ARSENAL – Arteta, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-2-3-1 con Silva in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Bellerin, Magalhanes, David Luiz, Thierny. A centrocampo, poi, troveranno spazio Ceballos e Xhaka sulla linea mediana. Infine, in attacco spazio ad Aubameuang, unica punta, sostenuto dal trio composto da Saka, Pepe e Willian.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Rapid Vienna – Arsenal, valevole per la prima giornata del Gruppo B dell’Europa League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la gara su dispositivi mobili attraverso l’applicazione SkyGo a disposizione degli abbonati.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna – Arsenal

RAPID VIENNA (4-5-1): Strebinger; Stojikovic, Dubon, Barac, Ulmann; Petrobic, Schuwab, Murg, Knasmullner, Arase; Fountas. Allenatore: Koubaher

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Magalhanes, Luiz, Thierny; Ceballos, Xhaka; Saka, Pepe, Willian; Aubameuang. Allenatore: Arteta

STADIO: Allianz Stadion