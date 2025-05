Diretta Ravenna-Pistoiese di Domenica 18 maggio 2025: gara decisa nei tempi supplementari con le reti di Calandrini e Lordkipanidze

RAVENNA – Domenica 18 maggio 2025, Ravenna e Pistoiese scenderanno in campo per la terza giornata della Fase Vincitori del Girone D del campionato di Serie D. Appuntamento allo Stadio Bruno Benelli, con inizio previsto alle ore 19.00. Per il Ravenna e la Pistoiese è stata una stagione molto positiva, ma questi piazzamenti hanno il fine di allungare la stagione con i playoff di categoria, senza che garantiscano la promozione in C. In sostanza, servono, solamente per presentare una domanda di ripescaggio, qualora si verificassero delle mancate iscrizioni.

I padroni di casa del Ravenna partono favoriti per aver chiuso il campionato al secondo posto, con 23 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Dal canto suo, invece, la Pistoiese ha chiuso al quarto posto disponibile, con 18 vittorie, 9 pareggi ed 7 sconfitte. Entrambe le squadre arrivano a questa gara in un periodo di forma piuttosto opaco, che potrebbe condizionare in negativo lo spettacolo.

La maggior parte delle ricevitorie punta sul successo dei padroni di casa. La vittoria del Ravenna è di fatti quotata alla cifra di 1.38, a fronte del successo fuori casa della Pistoiese stabilito alla cifra di 6.15. Come quota intemedia c’è invece quella di parità che si aggira intorno ai 4.10.

Tabellino

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Agnelli, Esposito; Milan, Ilari (dal 10′ pts Calandrini), Biagi (dal 29′ st Lordkipanidze), Rossetti, Rrapaj; Di Renzo (dal 39′ st Guida), Zagre. A disposizione: Galassi, Mandorlini, Lordkipanidze, Guida, Manuzzi, Calandrini, D’Orsi, Mereghetti, Amoabeng. Allenatore: Marchionni.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi (dal 23′ st Donida), Polvani, Bertolo; Diodato (dal 44′ st Stickler), Basanisi, Grilli, Greselin, Kharmoud; Simeri, Pinzauti (dal 29′ st Sparacello). A disposizione: Valentini, Donida, Baragli, Maloku, Boccia, Stickler, Giometti, Sparacello, Foresta. Allenatore: Villa.

Reti: al 4′ sts Calandrini, al 8′ sts Lordkipanidze

Ammonizioni: Ilari, Simeri, Accardi, Zagre

Espulso: al 13′ sts Giometti

Recupero: 0′ pt, 5′ st

Descrizione gol: il match si sblocca in avvio di secondo tempo supplementare con una precisa conclusione di Calandrini con il mancino. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Lordkipanidze con una conclusione precisa in area di rigore

Le formazioni ufficiali di Ravenna-Pistoiese

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Agnelli, Esposito; Milan, Ilari, Biagi, Rossetti, Rrapaj; Di Renzo, Zagre. A disposizione: Galassi, Mandorlini, Lordkipanidze, Guida, Manuzzi, Calandrini, D’Orsi, Mereghetti, Amoabeng. Allenatore: Marchionni.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi, Polvani, Bertolo; Diodato, Basanisi, Grilli, Greselin, Kharmoud; Simeri, Pinzauti. A disposizione: Valentini, Donida, Baragli, Maloku, Boccia, Stickler, Giometti, Sparacello, Foresta. Allenatore: Villa.

L’arbitro

Il fischietto Giorgio D’Agnillo della Sezione di Vasto dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Marco Tonti proveniente da Brescia, mentre il secondo assistente sarà Cristian Puddu appartenente alla Sezione di Ozieri. Il Quarto Ufficiale sarà invece Vittorio Umberto Branzoni della Sezione di Mestre.

La presentazione del match

QUI RAVENNA – Mister Marchionni conferma il modulo 5-3-2. Galassi sarà tra i pali, con Crosariol, Mauthe, Drapelli, Agnelli e D’Orsi a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Calandrini, Mandorlini e Lordkipanidze sarà il riferimento sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Manuzzi e Zagre.

QUI PISTOIESE – Il tecnico Villa dovrebbe confermare il modulo 3-5-2. Cecchini sarà tra i pali, con Accardi, Mazzei e Bertolo a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Diodato, Basanisi, Maldonado, Boccia e Kharmoud sarà il riferimento sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Simeri e Pinzauti..

Le probabili formazioni

RAVENNA (5-3-2): Galassi; Crosariol, Mauthe, Drapelli, Agnelli, D’Orsi; Calandrini, Mandorlini, Lordkipanidze; Manuzzi, Zagre. Allenatore: Marchionni.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi, Mazzei, Bertolo; Diodato, Basanisi, Maldonado, Boccia, Kharmoud; Simeri, Pinzauti. Allenatore: Villa

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Ravenna e Pistoiese in diretta in chiaro dall’emittente TVL (TV Libera), ricevibile in Toscana sul canale 14 del digitale terrestre.