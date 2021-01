LaLiga, Real Madrid – Celta Vigo 1-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Real Madrid – Celta Vigo di Sabato 2 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17°gennaio de LaLiga

MADRID – Oggi, Sabato 2 gennaio 2021, alle ore 21:00, si gioca Real Madrid – Celta Vigo, match valido per la 17° giornata de LaLiga . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre: l’ultima volta, giocata il 16 febbraio 2020, é finita in parità con 2-2. Pronostico a favore del Real Madrid con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.44. Il Real Madrid, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte; ha realizzato 11 gol e ne ha subito 3. Il bilancio del Celta Vigo é invece di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime 5; 14 reti fatte e 2 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 21:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Se andiamo a vedere la classifica di LaLiga attualmente é in testa l’Atletico Madrid con 35 punti, in seconda posizione c’è il Real Madrid con 33; al terzo posto la Real Sociedad con 29.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: REAL MADRID-CELTA VIGO 1-0 13' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Brais Méndez 6' Real Madrid in rete con Lucas Vázquez che ha concluso con un tocco vincente di testa, assist di Marco Asensio! 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Real Madrid e Celta Vigo!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Real Madrid - Celta Vigo, siamo pronti a seguire assieme l'incontro REAL MADRID: Asensio M., Benzema K., Carvajal D., Casemiro, Courtois T. (P), Kroos T., Lucas, Mendy F., Modric L., Nacho, Varane R.. A disposizione: Isco, Altube D. (P), Mariano, Hazard E., Jovic L., Lunin A. (P), Marcelo, Militao E., Odegaard M., Odriozola A., Junior Vinicius, Valverde F., Ramos S., Rodrygo Allenatore: Zidane Z..



CELTA VIGO: Araujo N., Aspas I., Blanco R. (P), Mallo H., Mendez B., Mina S., Murillo J., Nolito, Olaza L., Suarez D., Tapia R.. A disposizione: Aidoo J., Baeza M., Beltran F., Carreira S., Lauti, Fontan J., Rodriguez M., Veiga G., Villar I. (P), Yokuslu O., Alvarez S., Junca D., Mor E., Vazquez K. Allenatore: Coudet E..



Reti: al 6' pt Lucas (Real Madrid).



Ammonizioni: al 10' pt Mendez B. (Celta Vigo).







Le probabili formazioni di Real Madrid – Celta Vigo

Zidane potrebbe far scendere in campo il Real Madrid col modulo 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Carvajal e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Varane e Sergio Ramos. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Valverde e Kroos mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Rodrygo, Benzema e Lucas. Il Celta Vigo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Villar tra i pali e retroguardia formata al centro da Murillo e Aidooe da Mallo e Olaza sulle fasce. A centrocampo Beltran e Tapia. Sulla trequarti Emre Mor, Denis Suárez e Nolito, di supporto all’unica punta Aspas.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Lucas. Allenatore: Zidane.

CELTA VIGO (4-2-3-1): Villar; Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Beltrán, Tapia; Emre Mor, Denis Suárez, Nolito; Aspas. Allenatore: Óscar García.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Celta Vigo, valevole per a 17° giornata de LaLiga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.