La partita Real Sociedad – Athletic Bilbao di Mercoledì 7 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 29° giornata de LaLiga

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO 1-1 SECONDO TEMPO 90' E' finita! Si conclude qui Real Sociedad - Athletic Bilbao sul risultato di 1 a 1. Nel ringraziare per averci scelto, appuntamento ai prossimi match live 89' Rete per Real Sociedad con Roberto López che realizza, assist di Zubeldía. Adesso siamo sul risultato di 1 a 1 85' Villalibre in gol! Il calciatore con un tocco vincente di testa batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 0 a 1 84' Intervento da cartellino giallo per Martín Zubimendi 70' Abbandona il campo Carlos Fernández per Real Sociedad 70' Roberto López in campo, prende il posto del compagno di squadra 70' Finisce qui la partita di Alexander Isak che lascia il campo 70' Dalla panchina si alza Portu che fa il suo ingresso 69' Abbandona il terreno di gioco Muniain per Athletic Bilbao 69' In campo per Athletic Bilbao Iñigo Lekue 69' Termina qui la partita di Raúl García che abbandona il rettangolo di gioco 69' Villalibre in campo, prende il posto del compagno di squadra 62' Fuori Mikel Oyarzabal, ecco la mossa dell'allenatore 62' In campo per Real Sociedad Adnan Januzaj 62' Gli fa spazio Aritz Elustondo per Real Sociedad 62' Andoni Gorosabel rimpiazza il compagno di squadra 50' Yuri abbandona il terreno di gioco 50' L'allenatore inserisce Athletic Bilbao Balenziaga in campo 46' Fuori dal rettangolo di gioco De Marcos per Athletic Bilbao 46' Capa in campo, prende il posto del compagno di squadra 46' Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Real Sociedad-Athletic Bilbao. Pronti a vivere le emozioni del match PRIMO TEMPO 45' Non c'è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao, all'intervallo siamo sul risultato di 1 a 1. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo 38' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Zubeldía 33' Aihen Muñoz lascia il campo 33' Entra in campo Nacho Monreal per Real Sociedad 22' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 14' Fuori Yeray, ecco la mossa dell'allenatore 14' In campo per Athletic Bilbao Unai Nuñez 12' Aihen Muñoz viene ammonito dall'arbitro 1' Partito il match tra Real Sociedad e Athletic Bilbao!



Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Real Sociedad - Athletic Bilbao

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aritz Elustondo (dal 17' st Andoni Gorosabel), Aihen Muñoz (dal 33' pt Nacho Monreal), Robin Le Normand, Zubeldía, Guevara, Martín Zubimendi, Carlos Fernández (dal 25' st Portu), Mikel Oyarzabal (dal 17' st Adnan Januzaj), Alexander Isak (dal 25' st Roberto López), Ander Barrenetxea. A disposizione: Unai Marrero, Joseba Zaldúa, Modibo Sagnan, Urko González, Martín Merquelanz, Jon Bautista. Allenatore: Imanol.



ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Iñigo Martínez, Yeray (dal 14' pt Unai Nuñez), Yuri (dal 5' st Balenziaga), De Marcos (dal 1' st Capa), Dani García, Raúl García (dal 24' st Iñigo Lekue), Vencedor, Williams, Muniain (dal 24' st Villalibre), Álex Berenguer. A disposizione: Jokin Ezkieta, Vesga, Unai López, Oihan Sancet, Morcillo, Ibai, Iñigo Vicente. Allenatore: Marcelino.



Reti: al 40' st Villalibre, al 44' st Roberto López.



Presentazione della partita

SAN SEBASTIAN – Real Sociedad – Athletic Bilbao è la sfida valida per la 29° giornata de LaLiga . Fischio d’inizio in orario alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 7 aprile 2021. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Real Sociedad ha avuto la meglio con il risultato di 0-1. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la Real Sociedad e ne quotano la vittoria a 2.15. Negli ultimi cinque incontri la Real Sociedad ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 8. L’Athletic Bilbao invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 5. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 21:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. La Atletico Madrid guida la classifica di LaLiga con 66 punti, il Real Madrid é in seconda posizione con 63 mentre al terzo posto troviamo il Barcellona con 62.

Le probabili formazioni di Real Sociedad – Athletic Bilbao

La Real Sociedad dovrebbe invece optare per un 5-4-1 con Remiro in porta, Gorosabel e Merquelanz terzini e al centro Zubeldia, Zubimendi e Le Normand. In mediana Merino e Guevara ed esterni Portu e Oyarzabal. In attacco Isak unica punta. L’Athletic Bilbao dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con Simon tra i pali, in difesa Alvarez e Martinez centrali e terzini De Marcos e Berchiche. A centrocampo in cabina di regia Vesga e Lopez e sulle corsie laterali Muniain e Berenguer. In attacco il tandem offensivo formato da Williams e R. Garcia.

REAL SOCIEDAD (5-4-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Zubimendi, Le Normand, Merquelanz; Portu, Merino, Guevara, Oyarzabal; Isak. Allenatore: Alguacil.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche; Munianin, Lopez, Vesga, Berenguer; Williams, R. Garcia. Allenatore: Marcelino.