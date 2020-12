Reggiana – Reggina: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggiana – Reggina del 27 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 12:30

REGGIO-EMILIA – Domenica 27 dicembre, alle ore 12:30 si giocherà Reggiana – Reggina, match valevole per la quindicesima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente ha pareggiato con l’Empoli lontano dalle mura amiche per 1-1. In questa prima parte di stagione dopo tredici turni gli emiliani hanno raccolto quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, per un totale di quindici punti che valgono il quattordicesimo posto insieme alla Cremonese. Dall’altra parte la squadra ospite, che nella giornata scorsa hanno pareggiato in trasferta con il Vicenza per 1-1. In questa fase della stagione su quattordici incontri hanno ottenuto due vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, per un totale di undici punti che valgono il diciottesimo posto in classifica.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REGGIANA:. A disposizione:. Allenatore: Massimiliano Alvini.



REGGINA:. A disposizione:. Allenatore: Marco Baroni.



Reti: al ' pt . Massimiliano Alvini.Marco Baroni.al ' pt .

La presentazione del match

QUI REGGIANA – Per la sfida con la Reggina Alvini dovrebbe schierare la sua squadra con un 3-4-1-2 con Cerofolini tra i pali, linea a tre di difesa con Gyamfi, Costa e Ajeti. A centrocampo Muratore e Varone centrali e Libutti e Zampano sulle corsie laterali. In attacco Radrezza sulla trequarti dietro alla coppia Kargbo e Mazzocchi.

QUI REGGINA – Baroni per la trasferta di Reggio-Emilia dovrebbe optare per Plizzari in porta, Loiacono e Stavropoulos centrali e Del Prato e Di Chiara terzini. In cabina di regia Crisetig affiancato da Folorunsho e Bianchi interni di centrocampo. In attacco Rolando e Bellomo ali e Rivas punta centrale.

Le probabili formazioni delle due squadre

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Ajeti; Libutti, Muratore, Varone, Zampano; Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. Allenatore: Alvini.

REGGINA (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Folorunsho, Crisetig, Bianchi; Rolando, Rivas, Bellomo. Allenatore: Baroni.

STADIO: Mapei Stadium

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Reggiana – Reggina del dicembre 2020, valido per la quindicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.