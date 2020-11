Reggiana – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggiana – Venezia del 8 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la settima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 17:00

REGGIO EMILIA – Domenica 8 novembre, alle ore 17:00 si giocherà Reggiana – Venezia, match valevole per la settima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nella partita precedente hanno perso lontano dalle mura amiche contro l’Ascoli per 2-1. Finora su quattro partite disputate hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte, per un totale di quattro punti. Dall’altra parte la squadra ospite, che nello scorso turno ha vinto in casa contro l’Empoli con il risultato di 2-0. In questa stagione hanno ottenuto su cinque partite tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un totale di dieci punti che valgono in quinto posto temporaneo con il Cittadella.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REGGIANA:. A disposizione:. Allenatore: Massimiliano Alvini.



UNIONE VENEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Paolo Zanetti.



Reti: al ' pt . Massimiliano Alvini.Paolo Zanetti.al ' pt .

La presentazione del match

QUI REGGIANA – Dopo le partite rinviate con Cittadella e Salernitana l’emergenza Covid è in fase di rientro. Mister Alvini dovrebbe poter contare su sedici giocatori per la sfida con il Venezia. Tra i non più positivi al virus ci sono anche Costa e Voltan, ma probabilmente non saranno comunque disponibili a causa di problemi muscolari. Non è da escludere che vista la situazione possa essere reintegrato in rosa anche il centrocampista Matteo Zanini.

QUI VENEZIA – Sono due i dubbi di Zanetti per la partita contro la Reggiana, due ballottaggi riguardo i terzini, con Mazzocchi favorito su Ferrarini e Molinaro su Felicioli. Per il resto la squadra dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-1-2 che prevedei Aramu come rifinitore dietro al duo Forte-Johnsen.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Reggiana – Venezia del 8 novembre 2020, valido per la settima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni delle due squadre

REGGIANA (3-4-2-1): Cerefolini; Gyamfi, Martinelli, Rozzio; Kirwan, Rossi, Varone; Lunetta; Radrezza; Mazzocchi, Zamparo. Allenatore: Alvini

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Fiordilino; Aramu; Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti

STADIO: Mapei Stadium