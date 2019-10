Serie C, Reggina – Catanzaro: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Reggina-Catanzaro: incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie C girone C, calcio d’inizio alle ore 20,45

REGGIO CALABRIA – Tutto è pronto al Granillo per l’inizio di Reggina – Catanzaro, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020. Un derby al vertice quello che ci sarà stasera, entrambe le squadre sono a pari punti in classifica e cercheranno di vincere la partita per raggiungere la Ternana in vetta. A dirigere la gara sarà il signor Paterna di Teramo.

Le formazioni ufficiali di Reggina – Catanzaro

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Garrufo, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, Maita, Casoli, Nicoletti; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller. A disposizione: Mittica, Favalli, Figliomeni, Pinna, Riggio, Risolo, Tascone, Bayeye, Cali, Di Livio, Nicastro. Allenatore: Auteri

