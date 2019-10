Reggina – Catanzaro: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Reggina – Catanzaro del 12 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C, calcio d’inizio alle 20.45

REGGIO CALABRIA – Sabato 12 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Reggina – Catanzaro, incontro valevole per l’anticipo della nona giornata del Girone C di Serie C. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno con la Paganese ed in classifica occupano la terza posizione con 16 punti. Dall’altra parte ci sono gli ospiti che, nel turno precedente, hanno battuto senza problemi la Virtus Francavilla ed in classifica sono terzi, al pari di Reggina e Monopoli, con 16 punti.

QUI REGGINA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Guarna in porta, pacchetto difensivo composto da Loiacono, Blondet e Rossi. A centrocampo Bresciani e Bianchi in cabina di regia con Rolando e De Rose sulle corsie esterne mentre davanti Bellomo alle spalle del tandem offensivo composto da Reginaldo e Denis.

QUI CATANZARO – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Di Gennaro tra i pali, reparto difensivo composto da Celiento, Martinelli e Quaranta. A centrocampo De Risio e Maita in cabina di regia con Statella e Nicoletti sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente composto da Kanoute, Bianchimano e Fischnaller.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Reggina – Catanzaro, valevole per l’anticipo della nona giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Reggina – Catanzaro

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono; Blondet, Rossi, Rolando, Bresciani, Bianchi, De Rose, Bellomo, Reginaldo, Denis. Allenatore: Toscano

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, De Risio, Maita, Nicoletti; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller. Allenatore: Auteri

STADIO: Oreste Granillo