Italia – Grecia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Grecia del 12 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Sabato 12 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Italia – Grecia, incontro valevole per la settima giornata del Gruppo J delle qualificazioni ad Euro 2020. Da una parte c’è la nostra Nazionale che è saldamente al primo posto del girone grazie al successo esterno contro la Finlandia. Gli uomini di Mancini potrebbero staccare il pass per gli Europei in casa di vittoria contro la Grecia e contemporanea sconfitta o pareggio di una tra Finlandia e Armenia. Dall’altra parte c’è la Nazionale ellenica che viene dal pareggio interno contro il Liechtenstein ed in classifica occupa la penultima posizione con 5 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 12 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Spinazzola sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Acerbi. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Insigne, Immobile e Chiesa con quest’ultimo in vantaggio su Bernardeschi.

QUI GRECIA – La Grecia dovrebbe rispondere col 4-2-3-1 con Barkas tra i pali, reparto arretrato formato da Bakakis e Tsimikas sulle fasce laterali mentre nel mezzo Sokratis e Manolas. A centrocampo Bouchalakis e Samaris in cabina di regia mentre davanti terzetto formato da Fetfazidis, Vrousai e Masouras alle spalle di Kolouris.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Grecia, valevole per la settima giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1 e RAI Play.

Le probabili formazioni di Italia – Grecia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Commissario Tecnico: Mancini

GRECIA (4-2-3-1): Barkas; Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Bouchalakis, Samaris; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras, Koulouris. Commissario Tecnico: Anastasiadīs

STADIO: Olimpico di Roma